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Малафеев: «Дзюба не полетел в ОАЭ только по медицинским причинам»

сегодня, 00:10

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что нападающий Артем Дзюба не отправился с командой на сборы из-за проблем со здоровьем.

«С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским причинам. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы. Если есть какие-то проблемы - их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком».

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 08:37
Воот где собака порылась....
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 08:21
Отправили на обследование к дятлу. Но тому ведь время нужно, чтобы такое-то полено обстучать ! Ничего, к февралю будет готов ( к аренде ) !
неброско
неброско
сегодня в 08:18
неужели что-то с корой
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 07:25
Абстинентный синдром, постпраздничный....
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 05:24
У него не затряслась голова, как у Луческу?). Тот даже стал сам с собой разговаривать в конце..).
311
311
сегодня в 02:32
Попа затекла!)
Saang
Saang
сегодня в 01:44
Повышенная деревянность...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:41
Да понятно что по медицинским) опять шкафчик перепутал)
Foxes
Foxes
сегодня в 00:27
У Дзюбы наверное геморрой.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:17
Сбитого лётчика надо подлечить. Ага. Поняли, что он никому не нужен за такие бабки. )) И почему я Славе не верю?
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