Малафеев: «Дзюба не полетел в ОАЭ только по медицинским причинам»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что нападающий Артем Дзюба не отправился с командой на сборы из-за проблем со здоровьем.

«С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским причинам. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы. Если есть какие-то проблемы - их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком».