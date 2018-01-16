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Погба: «Мы не оглядываемся в прошлое, а просто хотим догнать „Ман Сити“»

сегодня, 02:34
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы над «Сток Сити» (3:0) в домашнем матче 23-го тура АПЛ поделился мнением о поражении «Ман Сити» от «Ливерпуля» (3:4) и шансах МЮ догнать «горожан»

«„Манчестер Сити“ впереди нас. Они допустили первое поражение в сезоне. Мы постоянно думаем о том, чтобы их догнать. Здорово, что они проиграли в Ливерпуле, но мы должны думать о себе, поскольку потеряли много очков.

Мы не оглядываемся в прошлое, а смотрим на предстоящие игры и просто хотим догнать „Сити“. Хотим вернуть очки, которые потеряли. Нам нужно сосредоточиться на самих себе, продолжать побеждать, и я думаю, что всё у нас будет хорошо».

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311
311
сегодня в 02:58
Ман Сити надо очень постараться, чтобы про94 такой гандикап!)
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