Погба: «Мы не оглядываемся в прошлое, а просто хотим догнать „Ман Сити“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы над «Сток Сити» (3:0) в домашнем матче 23-го тура АПЛ поделился мнением о поражении «Ман Сити» от «Ливерпуля» (3:4) и шансах МЮ догнать «горожан»



«„Манчестер Сити“ впереди нас. Они допустили первое поражение в сезоне. Мы постоянно думаем о том, чтобы их догнать. Здорово, что они проиграли в Ливерпуле, но мы должны думать о себе, поскольку потеряли много очков.

Мы не оглядываемся в прошлое, а смотрим на предстоящие игры и просто хотим догнать „Сити“. Хотим вернуть очки, которые потеряли. Нам нужно сосредоточиться на самих себе, продолжать побеждать, и я думаю, что всё у нас будет хорошо».