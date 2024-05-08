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Моуриньо считает, что совершил ошибку, отказав сборной Португалии

вчера, 22:52

Бывший наставник «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал, какую национальную команду хотел бы возглавить.

Сборную Португалии, разумеется. У меня было два предложения, но они поступили не вовремя. Я был эмоционален, когда отказался от последнего, поскольку решил остаться в «Роме», и полагаю, что совершил ошибку.

Сейчас у Португалии невероятная команда, одна из лучших, входящая в топ-5. Я понимал это, но ощущал большую связь с «Ромой», с ее фанатами, поэтому не хотел принимать такое решение.

Сборная Португалии дважды меня звала, но думаю, что пригласит в третий раз, и я соглашусь. Надеюсь, тогда поколение будет таким же сильным, как сейчас.

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Все комментарии
rhtck7nnvwj9
rhtck7nnvwj9
сегодня в 06:28
Просто побоялся ответственности за итоговый результат.
t2pcpxsnthvr
t2pcpxsnthvr
сегодня в 04:58
Португалия сейчас претендент на финал в любом турнире, здесь Маур просчитался
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:22
Самый фартовый тренер... бабосов то же нарубил...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:57
за двумя тремя зайцами никто не преуспел.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:23
Сейчас уже не позовут....Жди пока саудиты выйдут на связь)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:10
Надо было конечно поработать.
Гость
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