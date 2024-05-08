Моуриньо считает, что совершил ошибку, отказав сборной Португалии

Бывший наставник «Ромы» рассказал, какую национальную команду хотел бы возглавить.

Сборную Португалии, разумеется. У меня было два предложения, но они поступили не вовремя. Я был эмоционален, когда отказался от последнего, поскольку решил остаться в «Роме», и полагаю, что совершил ошибку.

Сейчас у Португалии невероятная команда, одна из лучших, входящая в топ-5. Я понимал это, но ощущал большую связь с «Ромой», с ее фанатами, поэтому не хотел принимать такое решение.

Сборная Португалии дважды меня звала, но думаю, что пригласит в третий раз, и я соглашусь. Надеюсь, тогда поколение будет таким же сильным, как сейчас.