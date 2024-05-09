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«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Реал» обыграл «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1, счет в первой игре 2:2).

Альфонсо Дэвис вывел гостей вперед на 68-й минуте. Хоселу на 88-й вернул равенство на табло, а на 90+1-й он оформил дубль.

В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 06:25
Хватит им побед, пусть немцы порадуются.
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 05:46
Немцы вспомнили 9 мая и проиграли как в 45 году. Реал с победой!!! Реал везунчик,эта команда может целый матч играть как попало и не бить по воротам,но последние 5 минут,как шайтан забивает и Барсе и Баварии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:53
Клин клином выбивают....
Немец Рюдигер свободно получил мяч в штрафной слева и покатил мяч на немца уроженца Штутгарта Хоселу...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:17
В принципе ожидаемая победа.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:24
Тухель - главный виновник поражения Баварии. Как можно было убрать всех своих лидеров с поля за 15 минут до конца матча и оставить команду практически без атаки? Он что реально верил, что Реал не сможет забить гол? Это очень наивно и глупо. Как говорится: "не ломай то, что и так хорошо работает". Реал проигрывал и вынужден был раскрываться. Кейн и Мусиала могли убежать в контратаку и убить интригу, а вышедшие на замену игроки даже нормальный пас отдать не смогли. Это исключительно тренерское поражение. Замены Анчелотти сработали, а Тухеля нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:47, ред.
Ни секунды не сомневался что в финале будет Реал....даже после гола Девиса....даже после отмененного гола....даже когда на 87-й минуте 0:1...
Мадрид с выходом в Финал!!!
И пока Луис Энрике ноет там..Какая не справедливая игра футбол....Карло Анчелотти может возразить ему...что это самая справедливейшая игра из всех...)))

Удачи Мадриду на Уэмбли!!!
Хотя Реал и есть сама удача...)))
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Александр Кузнецов 5 (раскрыть)
сегодня в 01:42
А уже писали, что Перес согласился его выкупить) Так что так и будет)) Ну, он и начинал, для него это точно мечта)
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 01:31
Ещё и эмблему поцеловал) Однозначно заслужил выкуп, должен завершить карьеру в Мадриде.
Ledokol64
Ledokol64
сегодня в 01:27
Даже, если Реал уступит Баварии, он останется
номером один в мире!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:26, ред.
Нойер пару опасных ударов потащил, но в самый ответственный момент допустил ошибку и пропустил.. такова участь вратаря, его ляп сразу приводит к голу.
А дальше Реал завелся и немцы посыпались, не выдержали они давления в конце.
В целом, противостояние было равным, сливочные оказались настырнее и пробились в финал, нельзя сказать, что не заслуженно. Удача в этом сезоне на их стороне)
По поводу судейства, поляк провёл хорошую работу. В том эпизоде единственное поторопился, надо было чуть позже свистнуть и не было бы никаких споров. Да и на счет офсайда там непонятно было.
FootFun
FootFun
сегодня в 01:19
Нойера давно пора сажать на банку что в Мюнхене, что в сборной сколько хороших вратарей стали его жертваии Лено, Тер Штеген, Трапп
5fhb35m7hr3a
5fhb35m7hr3a
сегодня в 01:14
Жду поздравлений от elliada. Салфетки наверное закончились у пацана
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Attacante_88 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Хоселу всё-таки 34 года, и будущим его трудно назвать) А пока опять можно похвалить Переса, 500 тыс - во столько обошлась "Реалу" его аренда на год, и он забил 16 мячей (+ столько же не забил, он даже отказался праздновать мяч в ворота "Наполи", когда забил его с четвёртого удара в упор). Но эти два гола точно 500 тыс окупили))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:53
фламенко тогда!!!!)))
и все таки уверен, бразильская диаспора в Реале че то замутят)))
Attacante_88
Attacante_88 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Я как раз написал это, что Реалу не хватает топового ЦН, а через пару минут Хоселу начал прокладывать путь Реалу на Уэмбли.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:50
Насчёт самбодрома, Испания - не Бразилия, конечно)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:48
За несколько минут сливочные перевернули матч, гений папы Карло сработал...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Attacante_88 (раскрыть)
сегодня в 00:48
Я согласен, что Тухлый зря заменил Кейна и Мусиалу... Это прямо зеркалка как Пеп заменил КДБ с "Реалом" и получил два.)) Но Нойер мне понравился, одна ошибка и много сейвов... И матч был показателен, как "Реалу" не хватает ЦН... Вини раз за разом всю оборону оставлял не у дел, но наевшийся уже Джуд не мог как раньше играть скрытого напа. В следующем году будут и Мбаппе и Эндрик)
Знатог
Знатог
сегодня в 00:46
просто дата неудачная. опять немцам 9.05 не повезло. тухель протух, нойер не суперстар а просто стар.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:46
Надеюсь, что Реал победит и в финале
Attacante_88
Attacante_88 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Ничего, с тренером в Баварии он как минимум чемпионат и кубок Германии возьмёт. А с тухлым физруком всё ясно с самого начала было.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:44
Кейн прямо чёрная метка
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:43
чемпион мира по футболу, победитель лиги чемпионов, кубка Германии и чемпион бундеслиги Мануэль Нойер... просто не имеет права так подводить свою команду в полуфинале за 5 минут до выхода в финал лиги чемпионов ( где ждёт боруссия д, которая смотрит на баварию как кролик на удава) если Игорь Лещук дрогнул в дерби со Спартаком так он ничего не выигрывал и мандраж понятен в чемпионской гонке, а вот ошибка Нойера необъяснима ( похоже думал как атаку своей команды начать...)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:41
Победил тот, кто сильнее
salleeh
salleeh
сегодня в 00:39, ред.
Вини конечно накручивал Киммиха как ребёнка и замены от ТТ конечно тоже «гениальные», как всегда. Что делал на поле Сане, просто стоял с полным непониманием происходящего вокруг. Да тяжела смотреть, когда твоя любимая команда так беспомощна, проигрывает всё что можно и нельзя., Этот год, лично меня научил не ожидать большего от нынешней Баварии, потому что с самого начала видно было, что нет игры. Мы должны признать, что былой Баварии уже нет и команду нужно строить сызнова и вокруг таких ребят, как Павлович, Мусиала, Тель, Лаймер, Кейн, Де Лихт. С нынешним составом Бавария не выиграет больше Бундеслигу… Тюхель на выход…➡️
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:33
Как же Реал это делает всегда хладнокровно. И каждый раз все, абсолютно все ошибаются, что в этот раз Реал ну точно не отыграется. А он делает это все хладнокровнее и хладнокровнее.. Браво Реал! Всех с победой!
bars098
bars098
сегодня в 00:31
Опять судья не засчитал гол бавария в концовке. Постоянно тащят Реал.
Attacante_88
Attacante_88 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Нойер тащил то, что и должен был тащить, что не мог, то мимо ворот пролетело, как например удар Родриго. Он всё равно виновник. Но худший - тухлый физручина.
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Павел- это Вы?
Ну тогда, персонально, Вас, также- с победой, Вашего Величайшего клуба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На сегодня, лучше Реала никого нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи Вам в финале!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С Днем Великой Победы, с 9-м мая, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правильно сделали, что вернулись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:29
Реал и его болельщиков с Победой! Полуфинал "раскрутился" ближе к концу матча! Реалу очень не хватает Джуда ( того Джуда примерно полугодовой давности). Вини выложился на все 100 и в концовке у него уже закончился "бензин" ( ведь не железный же он). А в финале уже ждут не менее "заряженные" немцы и их ох как нельзя недооценивать. Короче ждем и надеемся на очень интересный Финал ЛЧ!
Гость
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