«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1, счет в первой игре 2:2).
Альфонсо Дэвис вывел гостей вперед на 68-й минуте. Хоселу на 88-й вернул равенство на табло, а на 90+1-й он оформил дубль.
В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Не нравится болельщикам, что сейчас Бавария владеет мячом,
и не просто владеет, а катает его в центре поля без особого продвижения.
"нужно уметь хорошо играть и с мячом, и без него..."(с)
Травма Гнабри опечалила. Гол не забил Реалу. Тухлая вера.
В принципе идея игры Тухеля понятна. Строго нейтрализовать Крооса.
Нойер был хорош почти весь матч. Почти. Но об этом потом.
Кейн тоже радовал, но вот бы чуть чуть поднажать ему чтобы забрать первый большой трофей.
Гол Начо был отменен и отменен справедливо!
но Стадион в бешенстве, Начо - тоже.
Ну, а ведь Начо перед тем, как сыграл в мяч, двумя руками в лицо оттолкнул Кимиха.
Так что за кипиш?!
Казалось, немцы сделали это!
А ведь достойный ответ, одно дело когда команда весь сезон так играет,
другое когда выбирает такую тактику на один конкретный матч.
Это говорит о гибкости команды и результат получен.
Еще Валерий Васильевич Лобановский говорил, что самое красивое в игре - счет на табло.
Мне ближе такое мнение, но подавляющее большинство готово принять любую игру , пока она дает результат.
Сыграть вторым номером в гостях против Реала, это в принципе нормально.
В том числе и частота контратак, и глубина окопов.
Все было хорошо.
Но подвел Нойер. Все по игре было, хватит завывать, свое нужно держать и клоуна не включать!
Две клоунские ошибки, и все, Реал как хищник зверь, почуявший кровь жертвы, добил жестко хлестко и беспощадно.
Браво! Настоящий чемпионский характер!
мои поздравления, поклонники мадридского Реала))
Матч был супер! Реал по делу прошел в финал! Хоселу в МЮ))) как спасателя!!!
Уэмбли.
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид!
Не нравится болельщикам, что сейчас Бавария владеет мячом,
и не просто владеет, а катает его в центре поля без особого продвижения.
"нужно уметь хорошо играть и с мячом, и без него..."(с)
Травма Гнабри опечалила. Гол не забил Реалу. Тухлая вера.
В принципе идея игры Тухеля понятна. Строго нейтрализовать Крооса.
Нойер был хорош почти весь матч. Почти. Но об этом потом.
Кейн тоже радовал, но вот бы чуть чуть поднажать ему чтобы забрать первый большой трофей.
Гол Начо был отменен и отменен справедливо!
но Стадион в бешенстве, Начо - тоже.
Ну, а ведь Начо перед тем, как сыграл в мяч, двумя руками в лицо оттолкнул Кимиха.
Так что за кипиш?!
Казалось, немцы сделали это!
А ведь достойный ответ, одно дело когда команда весь сезон так играет,
другое когда выбирает такую тактику на один конкретный матч.
Это говорит о гибкости команды и результат получен.
Еще Валерий Васильевич Лобановский говорил, что самое красивое в игре - счет на табло.
Мне ближе такое мнение, но подавляющее большинство готово принять любую игру , пока она дает результат.
Сыграть вторым номером в гостях против Реала, это в принципе нормально.
В том числе и частота контратак, и глубина окопов.
Все было хорошо.
Но подвел Нойер. Все по игре было, хватит завывать, свое нужно держать и клоуна не включать!
Две клоунские ошибки, и все, Реал как хищник зверь, почуявший кровь жертвы, добил жестко хлестко и беспощадно.
Браво! Настоящий чемпионский характер!
мои поздравления, поклонники мадридского Реала))
Матч был супер! Реал по делу прошел в финал! Хоселу в МЮ))) как спасателя!!!
Уэмбли.
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид!