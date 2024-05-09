«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:01

«Реал» обыграл «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1, счет в первой игре 2:2).

Альфонсо Дэвис вывел гостей вперед на 68-й минуте. Хоселу на 88-й вернул равенство на табло, а на 90+1-й он оформил дубль.

В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.