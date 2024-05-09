«Милан» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

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сегодня, 00:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Кальяри», который состоится 11 мая 2024 года

«Милан»

«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на второй строчке. «Дьяволам» в трёх оставшихся турах необходимо удержаться на данном месте. Вспомним недавние матчи с участием «Красно-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Кальяри». «Нулёвку» раскатали «Дьяволы» в Турине с «Юве» в рамках матча 34-го тура Серии A.

На прошлых выходных «Красно-чёрные» сыграли дома вничью с командой «Дженоа» (3:3).

«Кальяри»

«Островитяне» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Кальяри» за последнее время. Пропустив три гола, в сухую «Красно-синие» потерпели поражение от «Грифонов» из Генуи в рамках матча 34-го тура чемпионата Италии.

5 мая «Островитяне» дома разошлись миром с «Волками» из Лечче (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.45

Ничья – 4.90

Победит «Кальяри» – 6.80

Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 2.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

«Красно-чёрные» в пяти крайних матчах проиграли своим соперникам в двух встречах

В одной игре «Островитяне» уступили своим соперникам за аналогичный период

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.10 компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на победу «Милана» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей «Дьяволы» обыграют дома «Островитян».