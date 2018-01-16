Исполнительный директор «Зирки»: «О трансфере Пепе в ЦСКА пока речи не идёт»

Исполнительный директор «Зирки» Андрей Перевозник рассказал о ситуации с возможным переходом защитника Сесе Пепе в ЦСКА​:

«Сесе находится на контракте в „Зирке“. ЦСКА обратился к нам с просьбой просмотреть этого футболиста. Мы не отказали. О трансфере речи не идёт. Это пока что просмотр».

Ранее главный тренер «Зирки» Роман Монарев сообщил, что московский клуб примет решение по Пепе по окончании первого сбора.