Исполнительный директор «Зирки»: «О трансфере Пепе в ЦСКА пока речи не идёт»

Исполнительный директор «Зирки» Андрей Перевозник рассказал о ситуации с возможным переходом защитника Сесе Пепе в ЦСКА:
«Сесе находится на контракте в „Зирке“. ЦСКА обратился к нам с просьбой просмотреть этого футболиста. Мы не отказали. О трансфере речи не идёт. Это пока что просмотр».
Ранее главный тренер «Зирки» Роман Монарев сообщил, что московский клуб примет решение по Пепе по окончании первого сбора.
Может Перевозник не знает, что у цска еще меньше денег, чем и "Зирки".
Может Перевозник не знает, что у цска еще меньше денег, чем и "Зирки".