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Исполнительный директор «Зирки»: «О трансфере Пепе в ЦСКА пока речи не идёт»

сегодня, 05:54

Исполнительный директор «Зирки» Андрей Перевозник рассказал о ситуации с возможным переходом защитника Сесе Пепе в ЦСКА​:

«Сесе находится на контракте в „Зирке“. ЦСКА обратился к нам с просьбой просмотреть этого футболиста. Мы не отказали. О трансфере речи не идёт. Это пока что просмотр».

Ранее главный тренер «Зирки» Роман Монарев сообщил, что московский клуб примет решение по Пепе по окончании первого сбора.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
сегодня в 08:53
Просмотрят, рассмотрят, постановят. Как при Ленине.
cska plus
cska plus
сегодня в 07:34
Воспитание в духе великого армейского клуба.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:00
Посредственный игрок.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:35
Как же они хотят впарить Пепе коням.
Может Перевозник не знает, что у цска еще меньше денег, чем и "Зирки".
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:25
А может Арустамян, говоря о предстоящем громком трансфере ЦСКА, имел в виду Пепе? Только он не понял какой из Пепе. Француз может вызвать только громкий смех.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:12
Как прокормить такого цементала, в голодное время ЦСКА, вот в чём вопрос..)
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