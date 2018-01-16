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Защитник «Рубина» перешел в «Крылья Советов»

сегодня, 11:58

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что защитник «Рубина» Тарас Бурлак присоединился к самарской команде. 

«Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в „Крылья“, мы сразу ей воспользовались. Благодарим Тараса за выбор в нашу пользу, хотя у него были и другие предложения. Надеемся, что Тарас поможет нам и сейчас, в весенней части ФНЛ и Кубка России, станет одним из лидеров „Крыльев“.

Напомним, что Тарас Бурлак ранее выступал за „Крылья“ в 2015-2016 годах на правах аренды и провел за нашу команду 43 матча в различных турнирах, забив 1 гол. Последние полтора сезона Бурлак провел в казанском „Рубине“. За „Крылья Советов“ игрок будет выступать под номером 90», - передает пресс-служба. 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
сегодня в 16:12
Казанский:
Степка,тебя даже Марселька лайкнул неузнав)))
Держись Коля! Я, опять уехал.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:09
Удачи тебе парень!. Так оно, честь по чести. редисок прошу не беспокоиться))
Фан Джигурды
Фан Джигурды
сегодня в 15:18
Тишина на ветке. Никому не интересен Рубин!
Казанский
Казанский ответил Советчик №1
сегодня в 15:09
Советчик №1:
Спартач он и это все знают!
Степка,тебя даже Марселька лайкнул неузнав)))
Узб@гоеный
Узб@гоеный
сегодня в 15:00
Пора Рубину на очищение в ФНЛ.
Советчик №1
Советчик №1 ответил oFANATo
сегодня в 14:50
oFANATo:
А казанский опять пасется где угодно, но только не в новостях про Рубин?
Спартач он и это все знают!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:40
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
    сегодня в 14:38
    Литейный 4:
    Ущипните меня. Колян на ветке Рубина, а не на Зенитовской или не на своей родной спартаковской!
    Я тебя щипать не буду,шалун какой-то))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Казанский
    сегодня в 14:37
    Казанский:
    Так ты же думаешь,что я и Литейный один человек))Не пугай меня больше такими постами))
    Он попутал белое с соленым!
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Казанский
    сегодня в 14:37
    Казанский:
    Так ты же думаешь,что я и Литейный один человек))Не пугай меня больше такими постами))
    вас ивановых не поймешь , вы или один или два , вот и твой м тут как тут )
    Казанский
    Казанский ответил ildar_3871
    сегодня в 14:35
    ildar_3871:
    у вас с литейным секретов нет , вы как м и ж !)))))
    Так ты же думаешь,что я и Литейный один человек))Не пугай меня больше такими постами))
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 14:34
    Ущипните меня. Колян на ветке Рубина, а не на Зенитовской или не на своей родной спартаковской!
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Казанский
    сегодня в 14:33
    Казанский:
    Так это ты тут слухи про армию пишешь?((Откуда источник,Марселька?
      Казанский
      Казанский ответил ildar_3871
      сегодня в 14:32
      ildar_3871:
      так ты был в армии или опять обманул ? )
      Так это ты тут слухи про армию пишешь?((Откуда источник,Марселька?
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил Казанский
      сегодня в 14:31
      Казанский:
      Будешь болеть за Билла-старшего в ФНЛ?))
      так ты был в армии или опять обманул ? )
      Казанский
      Казанский ответил ildar_3871
      сегодня в 14:29
      ildar_3871:
      Ты уже сбежал из армии ? )))
      Будешь болеть за Билла-старшего в ФНЛ?))
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил Казанский
      сегодня в 14:27
      Казанский:
      "Зенит это Халк" и "Зенит или Рубин" не знаешь чьи акки,"рубиновый" ты наш?))
      Ты уже сбежал из армии ? )))
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 14:25
      "Зенит это Халк" и "Зенит или Рубин" не знаешь чьи акки,"рубиновый" ты наш?))
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 14:20
      То,что Бурлак защитник это громко сказано.В ФНЛ ему место))
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил blitz
      сегодня в 14:19
      blitz:
      Что есть, то есть.
      Я болельщик Рубина , я всегда говорю как есть !
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил oFANATo
      сегодня в 14:18
      oFANATo:
      А казанский опять пасется где угодно, но только не в новостях про Рубин?
      Он на ветках Спартака , он сейчас за Спартак !)
      ildar_3871
      ildar_3871 ответил Фата лист
      сегодня в 14:17
      Фата лист:
      Бегут из клуба, который все деньги прокутил...
      Спешу вас огорчить , Таиф зарабатывает в год 3 млрд евро , Айрат Шаймиев долларовый миллиардер с 12 млрд долларов , вы о каких деньгах говорите , Рубин клуб миллиардер !)
      denmig
      denmig
      сегодня в 14:07
      у берды наступает сплошной бурлак!
      Фата лист
      Фата лист ответил ildar_3871
      сегодня в 13:29
      ildar_3871:
      Бегут от Бердыева как от чумы !
      Бегут из клуба, который все деньги прокутил...
      Верг
      Верг
      сегодня в 13:27
      бурлака футболистом то назвать трудно, хорошо что они его слили, надо было впарить по старинке бомжам, так вышло бы эпичней
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 13:25
      Ну вот почти все сбежали от Курбан-бабая....
      eugen-han
      eugen-han
      сегодня в 13:15
      это шаг вперед,и это уже зрелое решение.которое в скором будущем принесет плоды и дивиденды этому игроку.
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 13:02
      Вот уйдёт испашка и придёт бердый всех унизим. ха ха. В пердиве если только унижать будут и практиковать замены с чечёточником))0
      blitz
      blitz ответил ildar_3871
      сегодня в 12:41
      ildar_3871:
      Бегут от Бердыева как от чумы !
      Что есть, то есть.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 12:26
      А казанский опять пасется где угодно, но только не в новостях про Рубин?
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