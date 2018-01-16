Защитник «Рубина» перешел в «Крылья Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что защитник «Рубина» Тарас Бурлак присоединился к самарской команде.

«Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в „Крылья“, мы сразу ей воспользовались. Благодарим Тараса за выбор в нашу пользу, хотя у него были и другие предложения. Надеемся, что Тарас поможет нам и сейчас, в весенней части ФНЛ и Кубка России, станет одним из лидеров „Крыльев“.

Напомним, что Тарас Бурлак ранее выступал за „Крылья“ в 2015-2016 годах на правах аренды и провел за нашу команду 43 матча в различных турнирах, забив 1 гол. Последние полтора сезона Бурлак провел в казанском „Рубине“. За „Крылья Советов“ игрок будет выступать под номером 90», - передает пресс-служба.

