Кириченко: «На чемпионате мира слабых соперников не бывает»

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал состав группы для сборной России на чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Это – неплохой вариант, но нужно понимать, что слабых соперников на чемпионате мира не бывает. Возьмем тот же Египет. В этой команде играет лидер „Ливерпуля“ Мохамед Салах. А мы все два раза в неделю видим, что он вытворяет в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. В любом случае просто не будет. И точно придется столкнуться с давлением болельщиков, прессы.

Первоочередная задача - выход из группы. Но футбол – игра непредсказуемая».