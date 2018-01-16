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Кириченко: «На чемпионате мира слабых соперников не бывает»

сегодня, 14:48

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал состав группы для сборной России на чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Это – неплохой вариант, но нужно понимать, что слабых соперников на чемпионате мира не бывает. Возьмем тот же Египет. В этой команде играет лидер „Ливерпуля“ Мохамед Салах. А мы все два раза в неделю видим, что он вытворяет в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. В любом случае просто не будет. И точно придется столкнуться с давлением болельщиков, прессы.

Первоочередная задача - выход из группы. Но футбол – игра непредсказуемая».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил cska.78
сегодня в 16:57
Почитай лучше. Я же написал нынешнее поколение, во главе с КОКОРИНым. Между теми и которые сейчас - пропасть во всем. Поэтому зря на меня наезд.
cska.78
cska.78 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 16:47
Владимир_Спартак:
Да Салах сейчас лучший в мире. На данный момент так ни кто не играет. А что бы выйти из группы сила воли нужна, что бы команда одной семьёй была., что бы мужиками были. Посмотришь как пиарится КОКОРИН и грустно становиться. Не представляю, что бы Численео, Сабо, Нетто, Яшин и др Советские футболисты так обезъяничали, как нынешнее поколение.
Кокорин конечно кадр, а ваш Глушак чем лучше?
Палыч82
Палыч82 ответил drug01
сегодня в 16:37
drug01:
Дома должны родные стены помочь
Кремлевские?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:59
Да Салах сейчас лучший в мире. На данный момент так ни кто не играет. А что бы выйти из группы сила воли нужна, что бы команда одной семьёй была., что бы мужиками были. Посмотришь как пиарится КОКОРИН и грустно становиться. Не представляю, что бы Численео, Сабо, Нетто, Яшин и др Советские футболисты так обезъяничали, как нынешнее поколение.
ГЛАД ВАЛАКАС
ГЛАД ВАЛАКАС
сегодня в 15:16
россия как раз и есть слабая команда! самая слабая!
борька
борька
сегодня в 15:09
Все куплено и поделено, из группы выйдут
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:03
Мы пока в конце пелетона, соперники потирают руки: ну не Германия же им досталась!
Есть медали
Есть медали
сегодня в 15:02
Хрень. Сауды, Тунис. Да и Панама та же. Разве сильные?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 15:02
Чушь. Например никчемная сборная России
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:02
Для нас то уж точно слабых нет, даже Аравия может стать для нас нерешаемой задачей, не говоря уже о крепком Египте и сильном Уругвае.
parallels
parallels ответил drug01
сегодня в 15:01
drug01:
Дома должны родные стены помочь
если бы не лёгкая группа, то мы стали бы второй сборной в истории, не вышедшей из группы на домашнем чемпионате мира (после юар). стены, скорее всего, помогут, и усы могут задержаться в сборной (не дай бог).
starche
starche
сегодня в 15:00
Глупость , ещё как бывают!
drug01
drug01
сегодня в 14:56
Дома должны родные стены помочь
violent
violent
сегодня в 14:53
но потом за груповой етап некоторые комманди набирают по 1 очку
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