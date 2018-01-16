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Комитет по этике не оставит без внимания «твит» Джикии о «шоколадках»

сегодня, 15:24

Комитет по этике РФС на своем очередном заседании рассмотрит «твит» пресс-службы «Спартака» о «шоколадках». Об этом рассказал глава комитета Семен Андреев.

«Мы рассмотрим это дело, сегодня должно поступить обращение от Александра Алаева (и. о. президента РФС - прим. ред.). Думаю, соберемся 25 января».

Напомним, ранее в «твиттере» столичного клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором защитник Георгий Джикия, который в тот день был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ, обвинивших действующих чемпионов России в расизме. После этого «твит» удалили.

По слухам, сообщение Джикии перед публикацией проверили сотрудники «Спартака» и дали добро на его публикацию. Как сообщают СМИ, «твит» затем был удален по указанию из Кремля.

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cska.78
cska.78 ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 19:34
Scuderia Ferrari:
джикия должен был за метлой следить. Дал лишний повод говорить о том, какая Россия "расистская" страна.
Следить то он должен был, но сами спартачи куда смотрели, когда это выкладывали в своем оф. твиттере?
112910415
112910415
сегодня в 18:59
грустно это всё
ведь в России все всё понимают
alexamit
alexamit
сегодня в 18:28
Не понятно-а почему негра нельзя назвать негром?Он,что,от афрорамериканца или афроевропейца стал белее?Тогда евреев надо называть иудеями,араба-эфиопами,в этой гейропа уже достала свей толерантностью.47и несчастные.
KLINSI
KLINSI ответил parallels
сегодня в 18:16
parallels:
да чего там рассматривать. всё быстро пришло к логическому завершению: все друг с дружкой поцеловались, за попки ущипнули и пошли в баню. это же спартак.
Мало.
Нужно что бы Промес или Адриано спели песенку Нарциса - "Я Шоколадный Заяц, я ласковый....."
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 17:52
джикия должен был за метлой следить. Дал лишний повод говорить о том, какая Россия "расистская" страна.
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 17:32
И что??? Шоколад не 77, есть можно!.
Shineheart
Shineheart
сегодня в 17:21
Из мухи раздули целого мамонта. Не знаю, зачем перед Европой отплясывать.
Никакого расизма нет, обычные шутки. Но кому-то повод нужен
Shamil79
Shamil79
сегодня в 17:21
бананы шоколад...список расширяется
lotsman
lotsman
сегодня в 17:00
Я не понимаю, в чём здесь выражается расизм?
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 16:35
Расизм - оскорбление. А что обидного в "шоколадке"? Шоколад, кстати, бывает и белым
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:29
Еще одни идиоты в лице Комитета по этике подключились к делу, которое не стоит выеденного яйца. Как же, надо реагировать, чтобы "мировая общественность" в преддверии ЧМ видела, какие мы принципиальные, как боремся со всеми проявлениями расизма, которого в этом деле даже кот не наплакал. Почему-то вспомнил фельетон И.Ильфа и Е.Петрова о том, как в 20-х годах прошлого века наши зрители, а также туристы из-за границы купили билеты в кинотеатр на одни и те же места. Так вот: наших "вежливо" попросили убраться из кинотеатра, чтобы не обиделись туристы, и чтобы таким образом показать наше "гостеприимство". Как были лизоблюдами, так и остались.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 16:24
А сами обшоколаденные что? Обиделись или вообще не в курсе происходящего? Надо Джикии идею подкинуть как более завуалированно называть их. К примеру: " Смотрите как пепсы, рубероиды, Мганги или Нгавы тают на солнце".) А по мне, тема высосана из пальца. Скорее бы уж перерыв закончился!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 16:14
Казанский:
Степка,ты когда мне расскажешь про правила игры "Лайкни себя с 12-ти "друзей""?))
13 друзей Литейного, хоть кино снимай))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Морозовский
сегодня в 16:13
Морозовский:
Негры сами туда не хотят - говорят там воняет!
Двойной расизм!
Морозовский
Морозовский ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:07
AntiherQ1488:
Комитет по этике не хочет разобрать, почему в зеню негров не берут?)
Негры сами туда не хотят - говорят там воняет!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:03
Теперь коммммитет по этике в сартире шоколадом поносить будет!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:02
Комитет по этике не хочет разобрать, почему в зеню негров не берут?)
Казанский
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:00
ПерекатиПоле:
И че, как сессия? На кого хоть учишься? Экономист, юрист?
Нормально у меня сессия,пока в армию на Соккере не оправили(хорошо хоть живым не похоронили)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 15:58
И че, как сессия? На кого хоть учишься? Экономист, юрист?
Казанский
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:57
ПерекатиПоле:
Так ты ответь нормально, че скрываешь то все? Когда в армейку, какие войска итд... Мы же волнуемся за тебя!
Сессия у меня.А когда в армию попаду,я тебе третьему видеопривет передам.Первыми на очереди Писерман и Степан
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 15:55
Так ты ответь нормально, че скрываешь то все?
Когда в армейку, какие войска итд...
Мы же волнуемся за тебя!
Казанский
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:54
ПерекатиПоле:
Колян, как в казарму зайдёшь, выбирай самого здорового"деда" и бей ему в жбан. Там как на соккере, что бы уважали, нужно чётко прояснить свою позицию!
Господи,еще один блаженный про армию пишет(((Это заразно что-ли?
311
311
сегодня в 15:54
Представляю, как этот комитет по этике с лупой сидят рассматривают "твит". Как бы сами не заржали!)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 15:53
Колян, как в казарму зайдёшь, выбирай самого здорового"деда" и бей ему в жбан.
Там как на соккере, что бы уважали, нужно чётко прояснить свою позицию!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:50
Грузин, у арабов, обозвал негров, которые собраны на еврейские мазутные деньги.
Почему на Россию то гонят?
cska.78
cska.78
сегодня в 15:49
Естественно перед публикацией твит проверяли сотрудники спартака, ведь на официальном твиттере спартака был выложен!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
сегодня в 15:49
Казанский:
Степка,ты когда мне расскажешь про правила игры "Лайкни себя с 12-ти "друзей""?))
Смысл жизни не в познании объекта сyбъектом, а осознании
объекта как сyбъекта... :))))))))))))))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 15:49
Мы тебя в армию готовимся провожать. Когда проводы праздновать планируешь?
Девижн
Девижн
сегодня в 15:47
Без обид!
Sem25
Sem25
сегодня в 15:46
Стыдно за тех, кто пошел на поводу у "цивилизованного мира". Нельзя так прогибаться. Они и дальше будут находить подобную фигню, как эта, или притеснение геев в Чечне. Не удивлюсь, если заставят оправдываться Литейного и parallels, что они традиционной ориентации.
Не обидел, Питерцы?
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