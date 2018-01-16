Комитет по этике не оставит без внимания «твит» Джикии о «шоколадках»

Комитет по этике РФС на своем очередном заседании рассмотрит «твит» пресс-службы «Спартака» о «шоколадках». Об этом рассказал глава комитета Семен Андреев.

«Мы рассмотрим это дело, сегодня должно поступить обращение от Александра Алаева (и. о. президента РФС - прим. ред.). Думаю, соберемся 25 января».

Напомним, ранее в «твиттере» столичного клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором защитник Георгий Джикия, который в тот день был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ, обвинивших действующих чемпионов России в расизме. После этого «твит» удалили.

По слухам, сообщение Джикии перед публикацией проверили сотрудники «Спартака» и дали добро на его публикацию. Как сообщают СМИ, «твит» затем был удален по указанию из Кремля.