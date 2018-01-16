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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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К началу следующего сезона «Рубин» станет частным клубом

сегодня, 17:46

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что к началу следующего сезона казанский клуб станет частным. Ранее исполком РФС одобрил ходатайство «Рубина» о смене юридического лица.

«Мы сейчас занимаемся соблюдением положения об изменении юридического лица, которое предполагает ряд условий, все тщательно прорабатываем и выполняем. Сам процесс реорганизации достаточно длительный, поэтому мы сейчас будем определяться, когда нам это удобнее сделать. Возможно, к следующему сезону все завершим».

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Все комментарии
Colonist
Colonist
сегодня в 20:11
Кто-то из «Севастопольских» прикупит?
Gahi
Gahi
сегодня в 20:10
Ну теперь точно можно спросить с кого, тот кто своими деньгами будет доказывать любовь и преданность своиму детище.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Вася Пупкин 1
сегодня в 20:07
Вася Пупкин 1:
В 90ых приватизировали и приворовывали заводы и все что можно было выгодно продать... а до спорта руки не дошли. Так на сегодняшний день частных клубов почти нет... А ведь если пошли путем тех же капиталистов и лиг Англии, Германии и др то точно получили бы в лиге более сильные клубы, а главное конкурентоспособные . Так как в бизнесе важно получить прибыль!! А не как у газпромпроектов тратить безрассудно и без ограничений.... Важный пример как развивается ФК Краснодар, и за счет чего появляется прибыль! Хочется верить что с изменениями у ФК Рубин придут спортивные результаты и успехи не только РФПЛ но и в еврокомпаниях!
У Газпромпроекта клуб Зенит самоокупаем не поверишь?А вот у Рубина не так давно был бандос в хозяевах,что случилось? отняли -поделили, а бандос снова денег поднасобирал?
Faustello
Faustello
сегодня в 20:05
Нормально Курбан в этот раз подошёл к делу, масштабно )))
cska plus
cska plus
сегодня в 19:56
Очередной мошеннический трюк туркмена.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 19:38
В 90ых приватизировали и приворовывали заводы и все что можно было выгодно продать... а до спорта руки не дошли. Так на сегодняшний день частных клубов почти нет... А ведь если пошли путем тех же капиталистов и лиг Англии, Германии и др то точно получили бы в лиге более сильные клубы, а главное конкурентоспособные . Так как в бизнесе важно получить прибыль!! А не как у газпромпроектов тратить безрассудно и без ограничений.... Важный пример как развивается ФК Краснодар, и за счет чего появляется прибыль! Хочется верить что с изменениями у ФК Рубин придут спортивные результаты и успехи не только РФПЛ но и в еврокомпаниях!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:05
Похоже банкротство не за горами.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:52
Хорошо. Все профессиональные спортклубы должны быть частными!!!
Морозовский
Морозовский ответил NAZAR 007
сегодня в 18:38
NAZAR 007:
Степень тяжести вины продающего практически всегда гораздо больше, чем покупающего. Вот тебе и принцип. )
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Морозовский
    сегодня в 18:32
    Морозовский:
    А какие сложности у "Зенита"? А за "Рубин" рад! Пол "Ростова" купили с целью на лавку посадить! Как тебе такие принципы?
    Степень тяжести вины продающего практически всегда
    гораздо больше, чем покупающего. Вот тебе и принцип. )
    blitz
    blitz ответил Морозовский
    сегодня в 18:31
    Морозовский:
    А какие сложности у "Зенита"? А за "Рубин" рад! Пол "Ростова" купили с целью на лавку посадить! Как тебе такие принципы?
    Казанский скоро будет вагоны грузить в армии.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 18:29
    Ну а пока у туркмена задача растащить все что возможно!
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 18:27
    Вот Казанский молодец! Не то что мы, болелы ЦСКА, только говорим, что денег нет у клуба сидя тут.(

    Парень тупо взял, закрыл соккер и вышел на улицу, там вагон разгрузил, тут подмёл и вуаля накопил на Рубин. Надоело смотреть как нынешнее руководство клубо отмывают деньги.. решил поднять вяликий клуб с колен! Ведь не у каждого клуба за 60 лет бывает только 2 титула!

    Респект казанскому.
    Морозовский
    Морозовский ответил NAZAR 007
    сегодня в 18:24
    NAZAR 007:
    Интересный у тебя принцип ) У соседа корова сдохла, а тебе хорошо ) Не лучше ли за свой клуб переживать, чем радоваться сложностям чужих....
    А какие сложности у "Зенита"? А за "Рубин" рад! Пол "Ростова" купили с целью на лавку посадить! Как тебе такие принципы?
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 18:18
    Интересно!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 18:17
    лишь бы не съехали окончительно
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 18:15
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответил Морозовский
      сегодня в 18:14
      Морозовский:
      Боярский тоже купит "Зенит"! И, тысяча чертей, мы все тогда полюбим этот, пока ещё ПРЕЗРЕННЫЙ, "проект"!
      Интересный у тебя принцип ) У соседа корова сдохла, а тебе хорошо )
      Не лучше ли за свой клуб переживать, чем радоваться сложностям чужих....
      Гуливер
      Гуливер
      сегодня в 18:10
      в фнле станет частным
      Ваня лучший
      Ваня лучший
      сегодня в 18:09
        ermak6848
        ermak6848
        сегодня в 17:59
        Время покажет хорошо Это или плохо
        Всё на деньгах построено....
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        сегодня в 17:56
        80 лямов покупок при 14ти продаж, ну серьезно?
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        сегодня в 17:55
        А проект когда?)
        борька
        борька
        сегодня в 17:54
        Местный абрам чукотыч покупает,что бы америкосы не заблокировали счета, то же выход из ситуации!
        Морозовский
        Морозовский
        сегодня в 17:51
        Боярский тоже купит "Зенит"! И, тысяча чертей, мы все тогда полюбим этот, пока ещё ПРЕЗРЕННЫЙ, "проект"!
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