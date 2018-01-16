К началу следующего сезона «Рубин» станет частным клубом

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что к началу следующего сезона казанский клуб станет частным. Ранее исполком РФС одобрил ходатайство «Рубина» о смене юридического лица.
«Мы сейчас занимаемся соблюдением положения об изменении юридического лица, которое предполагает ряд условий, все тщательно прорабатываем и выполняем. Сам процесс реорганизации достаточно длительный, поэтому мы сейчас будем определяться, когда нам это удобнее сделать. Возможно, к следующему сезону все завершим».
гораздо больше, чем покупающего. Вот тебе и принцип. )
гораздо больше, чем покупающего. Вот тебе и принцип. )
Парень тупо взял, закрыл соккер и вышел на улицу, там вагон разгрузил, тут подмёл и вуаля накопил на Рубин. Надоело смотреть как нынешнее руководство клубо отмывают деньги.. решил поднять вяликий клуб с колен! Ведь не у каждого клуба за 60 лет бывает только 2 титула!
Респект казанскому.
Парень тупо взял, закрыл соккер и вышел на улицу, там вагон разгрузил, тут подмёл и вуаля накопил на Рубин. Надоело смотреть как нынешнее руководство клубо отмывают деньги.. решил поднять вяликий клуб с колен! Ведь не у каждого клуба за 60 лет бывает только 2 титула!
Респект казанскому.
сегодня в 18:09
Неужели Коля Казанский взял кредит под залог своих Жигулей и решил прикупить Рубин? Вот это новость!
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Ему не дадут кредит, ему скоро в армию, а армия за таких долги не отдает!))
сегодня в 18:09
Неужели Коля Казанский взял кредит под залог своих Жигулей и решил прикупить Рубин? Вот это новость!
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Ему не дадут кредит, ему скоро в армию, а армия за таких долги не отдает!))
Не лучше ли за свой клуб переживать, чем радоваться сложностям чужих....
Не лучше ли за свой клуб переживать, чем радоваться сложностям чужих....
Всё на деньгах построено....
Всё на деньгах построено....