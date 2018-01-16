К началу следующего сезона «Рубин» станет частным клубом

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что к началу следующего сезона казанский клуб станет частным. Ранее исполком РФС одобрил ходатайство «Рубина» о смене юридического лица.



«Мы сейчас занимаемся соблюдением положения об изменении юридического лица, которое предполагает ряд условий, все тщательно прорабатываем и выполняем. Сам процесс реорганизации достаточно длительный, поэтому мы сейчас будем определяться, когда нам это удобнее сделать. Возможно, к следующему сезону все завершим».