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«Марсель» одолел «Страсбур» и вышел на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1

вчера, 22:53
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 0Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

В матче 21-го тура Лиги 1 «Марсель» обыграл «Страсбур».

Марсель, стадион «Велодром» 

«Марсель» – «Страсбур» – 2:0 (0:0)
Голы: Н'Жийе 79, Пайет 87
Нереализованный пенальти: Жермен 72.

«Марсель»: Манданда, Абденнур, Рами, Сакаи, Густаво, Сансон (Н`Жийе 68), Товен, Окампос (Пайет 56), Замбо Ангисса, Сарр, Жермен (Бедимо 85)
Главный тренер: Руди Гарсия.

«Страсбур»: Окиджа (Боннефои 90), Коне, Лала, Фулкье, Мартинес, Гонсалвеш, Аолу, Сако, Мартен, Да Кошта (Саади 82), Баокен (Терье 73).
Главный тренер: Тьерри Лори.

Предупреждения: Гонсалвеш 30, Рами 38, Аолу 61, Замбо Ангисса 77, Мартен 83.

Судья: Рудди Буке.

Напомним, встреча команд в первом круге завершилась результативной ничьей.

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Все комментарии
eaguar
eaguar
вчера в 23:58
с победой
Football Club des Girondins de Bordeaux
Football Club des Girondins de Bordeaux ответил Groove000
вчера в 23:36
Groove000:
да и Ницца вроде тоже идет ровно, не то что начало сезона
Вот только Бордо скатился хуже некуда.
Groove000
Groove000 ответил Football Club des Girondins de Bordeaux
вчера в 23:34
Football Club des Girondins de Bordeaux:
Марсель сильно прибавил в последние время.
да и Ницца вроде тоже идет ровно, не то что начало сезона
Football Club des Girondins de Bordeaux
Football Club des Girondins de Bordeaux
вчера в 23:17
Марсель сильно прибавил в последние время.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 22:58
Марсель с победой!
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