«Марсель» одолел «Страсбур» и вышел на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1

В матче 21-го тура Лиги 1 «Марсель» обыграл «Страсбур».
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» – «Страсбур» – 2:0 (0:0)
Голы: Н'Жийе 79, Пайет 87
Нереализованный пенальти: Жермен 72.
«Марсель»: Манданда, Абденнур, Рами, Сакаи, Густаво, Сансон (Н`Жийе 68), Товен, Окампос (Пайет 56), Замбо Ангисса, Сарр, Жермен (Бедимо 85)
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Страсбур»: Окиджа (Боннефои 90), Коне, Лала, Фулкье, Мартинес, Гонсалвеш, Аолу, Сако, Мартен, Да Кошта (Саади 82), Баокен (Терье 73).
Главный тренер: Тьерри Лори.
Предупреждения: Гонсалвеш 30, Рами 38, Аолу 61, Замбо Ангисса 77, Мартен 83.
Судья: Рудди Буке.
Напомним, встреча команд в первом круге завершилась результативной ничьей.