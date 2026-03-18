ЦСКА вернется в Москву через Ставрополь

сегодня, 15:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, каким образом команда будет возвращаться в Москву после матча Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Ранее появилась информация, что футболисты столичного клуба не смогли напрямую вылететь из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА.

Аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт. Нет гарантий, что в течение дня его откроют. Мы перенесли аэропорт отправления и выехали из Краснодара в Ставрополь, где планируем быть через четыре с половиной часа. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован вечером, так как аэропорт работает до восьми вечера.

