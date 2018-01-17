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Дзюба опубликовал в Инстаграме пост со стихотворением «Непокорённый»

сегодня, 01:41

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба приступил к индивидуальным тренировкам. Ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что российский форвард не поехал на зимний сбор с петербургской командой из-за проблем со здоровьем. Сегодня 29-летний футболист занимался в тренажёрном зале.

Также Дзюба выложил в своём Instagram стихотворение английского поэта Уильяма Эрнеста Хенли «Непокорённый».

 

Из-под покрова тьмы ночной, Из чёрной ямы страшных мук, Благодарю я всех богов, За мой непокорённый дух. И я попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слёз, Дальнейший путь не ясен, пусть. Но всё же трудностей и бед Я как и прежде не боюсь. Не важно, что врата узки, Меня опасность не страшит. Я — властелин своей судьбы, Я — капитан своей души. Уильям Эрнест Хенли

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 08:26
Дзюбга Освобожденный! ))))
leopit
leopit
сегодня в 08:12
А Дзюба талантлив...
112910415
112910415
сегодня в 07:14
сидел бы тихо!
ведь прочитают люди из ВАДА - станет сильно больше "трудностей и бед"..
Football Club des Girondins de Bordeaux
Football Club des Girondins de Bordeaux
сегодня в 06:37
По веселей не чего не мог выложить.
ballak144
ballak144
сегодня в 06:22
стихи в вк у кого то вычитал?
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 05:21
Картина "Не взяли на рыбалку" органичней бы там смотрелась
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 04:16
Ждём следующих виршей Немытый Неоструганный Необтрофеившийся
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 03:52
Зачем меня Дзюба кинул в чс? Я за спартак не болею! Гы-гы
Слайш
Слайш
сегодня в 03:34
скорее непотопляемый.. Дерево и г....... не тонет
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 03:24
Из чёрной ямы страшных мук

Неважнецкие у них с Шатовым условия содержания на базе
311
311
сегодня в 03:22
В спартаке не ценят своих воспитанников, там только зулусы в фаворитах!)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:19
Много в Дзюбе дурной крови.
дурман
дурман
сегодня в 02:44
Ооо какие строки, он на фронте был, или по поле в трусах бегал?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 02:43
Сам себя подпилил. Теперь вот бодрится...ну да ладно)
Kerri
Kerri
сегодня в 02:30
Гнать его надо!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 02:19
"Зенит"... , Дзюба..... "Зенит" хуже Дзюбы по всем параметрам.
Гуливер
Гуливер
сегодня в 02:17
Дзюба всяко лучше Смолово-Шоколадок,надо оставлять
Буллитт
Буллитт
сегодня в 01:55
Как у наших у ворот
Чудо-дерево растёт.

Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!

Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!

Мама по саду пойдёт,
Мама с дерева сорвёт
Туфельки, сапожки.
Новые калошки.

Папа по саду пойдёт,
Папа с дерева сорвёт
Маше - гамаши,
Зинке - ботинки,
Нинке - чулки,

А для Мурочки такие
Крохотные голубые
Вязаные башмачки
И с помпончиками!
Вот какое дерево,
Чудесное дерево!

Эй вы, ребятки,
Голые пятки,
Рваные сапожки,
Драные калошки.
Кому нужны сапоги,
К чудо-дереву беги!

(с) Корней Чуковский
d_fincher
d_fincher
сегодня в 01:53
Предал клуб, который растил его с пяти лет. Продал за дополнительные 300 тыс. к окладу, перешел в стан принципиальных соперников. Теперь его пинком оттуда выпиннули. Властелин, блин. Я бы тебе сказал, кто ты есть, да на Соккере за такое вечный бан.
acm 1899
acm 1899
сегодня в 01:50
Набухался в ночь, по-любому
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