«Енисей» отправился на зимние сборы в Турцию

Пресс-служба «Енисея» опубликовала список имен футболистов, которые отправились на зимние сборы в Турцию.
«Работу в Турции начнут 30 футболистов:
Вратари: Михаил Филиппов, Сергей Чепчугов, Руслан Юнусов
Защитники: Алексей Валюков, Максим Васильев, Константин Гарбуз, Шамиль Гасанов, Валерий Кичин, Давид Мильдзихов, Александр Новиков, Евгений Песиков, Павел Рожков, Петр Тен, Никита Чичерин.
Полузащитники: Егор Иванов, Алексей Исаев, Владимир Камеш, Михаил Комков, Александр Ломакин, Ярослав Матвиенко, Вадим Стеклов, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Александр Харитонов.
Нападающие: Александр Кутьин, Артур Малоян, Станислав Матяш, Максим Руднев, Артур Саркисов, Сердер Сердеров», - передает пресс-служба.