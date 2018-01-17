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«Енисей» отправился на зимние сборы в Турцию

сегодня, 10:30

Пресс-служба «Енисея» опубликовала список имен футболистов, которые отправились на зимние сборы в Турцию.

«Работу в Турции начнут 30 футболистов:

Вратари: Михаил Филиппов, Сергей Чепчугов, Руслан Юнусов

Защитники: Алексей Валюков, Максим Васильев, Константин Гарбуз, Шамиль Гасанов, Валерий Кичин, Давид Мильдзихов, Александр Новиков, Евгений Песиков, Павел Рожков, Петр Тен, Никита Чичерин.

Полузащитники: Егор Иванов, Алексей Исаев, Владимир Камеш, Михаил Комков, Александр Ломакин, Ярослав Матвиенко, Вадим Стеклов, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Александр Харитонов.

Нападающие: Александр Кутьин, Артур Малоян, Станислав Матяш, Максим Руднев, Артур Саркисов, Сердер Сердеров», - передает пресс-служба. 

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cska-78
cska-78
сегодня в 12:26
Удачных сборов!
drug01
drug01
сегодня в 10:33
Футбольные дороги ведут в Турцию, всем удачных тренировок!!!!!
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