Лоран Блан: «Через полгода центр всего мира переместится в Россию»

Экс-футболист сборной Франции, а также чемпион мира 1998 года Лоран Блан рассказал о том, что ждет Россию во время проведения ЧМ-2018.

«Через несколько месяцев в России пройдет событие, которое сделает вашу жизнь ни на что не похожей. Мужчины и женщины, молодые и пожилые люди переживут экстраординарное событие, поверьте мне.

Хочу, чтобы вы прочувствовали то, что Франция пережила в 1998 году (Франция принимала турнир). Тогда, за полгода до турнира, мы не сильно себе представляли, какое событие нас ждет. Но как только наступил июнь, мы поняли, какого масштаба событие принимаем. Через полгода центр всего мира переместится в Россию».



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