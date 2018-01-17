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«Рубин» расстался с очередным игроком

сегодня, 11:55

Полузащитник Мийо Цакташ сообщил о том, что больше не является игроком «Рубина». Хорват расторг контракт с казанцами по инициативе клуба и стал свободным агентом.

«Я могу подтвердить, что расторг контракт с „Рубином“, пока больше ничего сказать не могу. В России я сыграл много хороших матчей, я прогрессировал как игрок. На данный момент у меня есть много предложений из других клубов, но хочу взять небольшую паузу, чтобы принять решение».

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что команду также покинет полузащитник Максим Лестьенн.

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Все комментарии
Марк Аврелий
Марк Аврелий ответил Есть медали
сегодня в 20:33
Да Азмуна они тоже потеряют когда-нибудь)
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 19:00
cska plus:
Все драпают, чувствуют, что до фнл рукой подать.
Димон,живи другой мечтой
Казанский
Казанский ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 18:58
Ты знаешь мое имя:
спартач закусился с колей и пришёл другой спартач(очень близкий партнёр казанского) и тоже гонит на спартача. Пауки в банке. Классика.
Ты мед.комисию давно проходил?))
Есть медали
Есть медали ответил Марк Аврелий
сегодня в 17:06
Марк Аврелий:
В ФНЛ чтоли собрались? Если Лестьенна продадут то все, конец.
схема у них будет 7 -2-1
7 защитников - Карадениз-Каннуников и единичка Азмун )))
cska plus
cska plus
сегодня в 14:39
Все драпают, чувствуют, что до фнл рукой подать.
77rust77
77rust77
сегодня в 14:30
Каждый тренер строит команду под себя,под свои стиль и если у игрока не горят глаза или не понимает что от него хотят то нужно избавляться
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя
сегодня в 14:22
спартач закусился с колей и пришёл другой спартач(очень близкий партнёр казанского) и тоже гонит на спартача. Пауки в банке. Классика.
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Казанский
сегодня в 14:19
Казанский:
Бердыева не трогай,иначе я и тренера Спартака начну Каррявым называть))
«ТИ БЕРДЫЕВА НИ ТРОГАЙ, ТИ МЕНЯ ТРОГАЙ ПОНИЛ, ДА?!?» - прокричал Коля в монитор.
Марк Аврелий
Марк Аврелий
сегодня в 14:14
В ФНЛ чтоли собрались? Если Лестьенна продадут то все, конец.
denmig
denmig ответил Казанский
сегодня в 13:40
Казанский:
Это еще ласковые слова Бердыева об игроках))Если бы ты знал,какой он на тренировках...Вот небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=cTWmp_1HTOg
ну если только так!) удачи рубину в любом случае! 12-е место - это не его точно! будем глядеть остаток сезона - поскорее бы уже!
Казанский
Казанский ответил denmig
сегодня в 13:34
denmig:
Бердыев: не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в „Ростове“, здесь такого не было. В „Ростове“ – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. В „Ростове“ волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет! Так нельзя, дорогой друг! все, что угодно, вплоть до погоды, но никак не игроки!
Это еще ласковые слова Бердыева об игроках))Если бы ты знал,какой он на тренировках...Вот небольшое видео
denmig
denmig ответил Казанский
сегодня в 13:29
Казанский:
Кого купили?Кудряшева,Джанаева,Азмуна,Наваса,Фильцова...И кого из этих игроков Рубин продает сейчас и в кои не уверен тренер?Ни в ком...А про наследие Метшина и Грассии разговор отдельный..еще не было ни раз в истории Рубина,чтобы клуб попадал в долговую яму ФФП
Бердыев: не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в „Ростове“, здесь такого не было. В „Ростове“ – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. В „Ростове“ волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет!
Так нельзя, дорогой друг! все, что угодно, вплоть до погоды, но никак не игроки!
obana777
obana777 ответил Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 13:27
Ярангвельгви Йорингель.:
На свободу с чистой совестью!
Выходя на свободу от лазурных, совесть не очищается. Так, до конца жизни, вспоминая где находились в определенный период, вздрагивают и плачут по ночам. И только полученное бабло чуть-чуть скрашивает эту горечь.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил denmig
сегодня в 13:24
denmig:
про ярд пока не будем! ) - тут темное дело! а вот в том, что игроков, нужных ему , купил, а теперь говорит, что с такими игроками чуда не ждите! ну и как это называть!? так нельзя со своими подопечными!
    obana777
    obana777 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:21
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    СКОРО В ФНЛ НОВЫХ СТАДИОНОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧЕМ В РФПЛ )))) САРАНСК, ВОЛГОГРАД, КАЛИНИНГРАД, НИЖНИЙ Н, САМАРА, КАЗАНЬ...
    Забыл дополнить список. Еще стадион Петровский и на Крестовском.
    Казанский
    Казанский ответил denmig
    сегодня в 13:19
    denmig:
    про ярд пока не будем! ) - тут темное дело! а вот в том, что игроков, нужных ему , купил, а теперь говорит, что с такими игроками чуда не ждите! ну и как это называть!? так нельзя со своими подопечными!
    Кого купили?Кудряшева,Джанаева,Азмуна,Наваса,Фильцова...И кого из этих игроков Рубин продает сейчас и в кои не уверен тренер?Ни в ком...А про наследие Метшина и Грассии разговор отдельный..еще не было ни раз в истории Рубина,чтобы клуб попадал в долговую яму ФФП
    denmig
    denmig ответил Казанский
    сегодня в 13:10
    Казанский:
    Поподробнее можно в каких потоках бабосов участвует Бердыев сейчас?Он закупил новый состав на 50 млн.евро в этом сезоне,а сейчас оправдывается?Или может он специально распродажу балласта устроил,чтобы навариться на этом?Ты мне скажи,в чем твои сейчас претензии к Бердыеву(только без ссылки на бред Бубнова про украденный миллиард)?))
    про ярд пока не будем! ) - тут темное дело! а вот в том, что игроков, нужных ему , купил, а теперь говорит, что с такими игроками чуда не ждите! ну и как это называть!? так нельзя со своими подопечными!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 13:08
    "Рубину" необходимо пережить нынешний сезон.
    В следующем уже буде новая боеспособная команда.
    Казанский
    Казанский ответил denmig
    сегодня в 13:06
    denmig:
    да, Ты же знаешь, - я - без обид и всякого гнусного троллинга! просто он , как я вижу, занимается не командой, а участвует в потоках баболло! прогресса нет, и слабость команды, как он сейчас начал открыто говорить , - не при чем! вывод - какой тренер, так и играют! а играют, к сожалению, рока не айс!
    Поподробнее можно в каких потоках бабосов участвует Бердыев сейчас?Он закупил новый состав на 50 млн.евро в этом сезоне,а сейчас оправдывается?Или может он специально распродажу балласта устроил,чтобы навариться на этом?Ты мне скажи,в чем твои сейчас претензии к Бердыеву(только без ссылки на бред Бубнова про украденный миллиард)?))
    denmig
    denmig ответил Казанский
    сегодня в 13:02
    Казанский:
    Бердыева не трогай,иначе я и тренера Спартака начну Каррявым называть))
    да, Ты же знаешь, - я - без обид и всякого гнусного троллинга! просто он , как я вижу, занимается не командой, а участвует в потоках баболло! прогресса нет, и слабость команды, как он сейчас начал открыто говорить , - не при чем! вывод - какой тренер, так и играют! а играют, к сожалению, рока не айс!
    Казанский
    Казанский ответил denmig
    сегодня в 12:58
    denmig:
    рубин избавляется от балласта ! - еще бы от берды избавиться , и станет отличный клуб!
    Бердыева не трогай,иначе я и тренера Спартака начну Каррявым называть))
    Казанский
    Казанский ответил Алексей Буренин
    сегодня в 12:44
    Алексей Буренин:
    Что же будет с Рубином?
    А что должно случиться с Рубином,который выбрасывает балласт за борт?Наверное то,что было с Ростовом,когда чудом спаслись от ФНЛ,а летом набрав по другим клубам неликвидных игроков взяли "серебро",и если бы не героическое спасение Лапочкина коней,то и чемпионство))
    denmig
    denmig
    сегодня в 12:37
    рубин избавляется от балласта ! - еще бы от берды избавиться , и станет отличный клуб!
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 12:33
    Что же будет с Рубином?
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:22
    Опять бакланы курлычат и читают мантру "О Рубине в ФНЛ".Такие милые и смешные пернатые друзья)))
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:10
    СКОРО В ФНЛ НОВЫХ СТАДИОНОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧЕМ В РФПЛ ))))
    САРАНСК, ВОЛГОГРАД, КАЛИНИНГРАД, НИЖНИЙ Н, САМАРА, КАЗАНЬ...
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 12:09
    В 51ю срочно! Там как раз на баклан арене второй ярус скамейки запасных надстроили
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель.
    сегодня в 12:05
    На свободу с чистой совестью!
    Фан Джигурды
    Фан Джигурды
    сегодня в 12:00
    Все бегут из Рубина.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:00
    Иностранцев разгоняют - расчищают зарплатную ведомость.
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