«Рубин» расстался с очередным игроком

Полузащитник Мийо Цакташ сообщил о том, что больше не является игроком «Рубина». Хорват расторг контракт с казанцами по инициативе клуба и стал свободным агентом.

«Я могу подтвердить, что расторг контракт с „Рубином“, пока больше ничего сказать не могу. В России я сыграл много хороших матчей, я прогрессировал как игрок. На данный момент у меня есть много предложений из других клубов, но хочу взять небольшую паузу, чтобы принять решение».

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что команду также покинет полузащитник Максим Лестьенн.