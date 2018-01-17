Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что по всей России могут быть запущены прямые авиарейсы во время ЧМ-2018.



«Есть определенная проблема прямого авиасообщения между городами не через Москву и Санкт-Петербург. Мы ведем дискуссию с авиакомпаниями, чтобы стимулировать прямые рейсы, но этот механизм должен быть рыночным. Если у какой- то команды приедет 30 болельщиков, то смысла делать прямой рейс нет. Когда пройдет анализ совместно с Минтрансом, тогда поймем, какие дополнительные прямые рейсы нужны».



Напомним, что матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре и Саранске.



Ранее Алексей Сорокин назвал примерную стоимость инфраструктуры чемпионата мира-2018.