На стадионе «Казань-Арена» может открыться национальный музей спорта Татарстана

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов выступил с инициативой открыть на стадионе «Казань-Арена» национальный музей спорта.

«Уважаемая Наталья Владимировна (Паршикова, заместитель министра спорта РФ), хотелось бы выступить с одной инициативой. Мы подготовили концепцию открытия национального музея нового формата в нашем крупнейшем спортивном сооружении республики - футбольном стадионе „Казань-Арена“, просим вашей поддержки в реализации этой концепции.

Татарстану действительно есть чем похвастаться - это наследие от крупнейших мировых спортивных событий и победы татарстанских спортсменов и профессиональных клубов. В рамках чемпионата мира по футболу можно сделать такую экспозицию», - говорится в официальном обращении министра.



Ранее сообщалось, что Wi-Fi на стадионе «Казань-Арена» обойдется в 26 миллионов рублей.