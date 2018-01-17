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На стадионе «Казань-Арена» может открыться национальный музей спорта Татарстана

сегодня, 16:44

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов выступил с инициативой открыть на стадионе «Казань-Арена» национальный музей спорта.

«Уважаемая Наталья Владимировна (Паршикова, заместитель министра спорта РФ), хотелось бы выступить с одной инициативой. Мы подготовили концепцию открытия национального музея нового формата в нашем крупнейшем спортивном сооружении республики - футбольном стадионе „Казань-Арена“, просим вашей поддержки в реализации этой концепции.

Татарстану действительно есть чем похвастаться - это наследие от крупнейших мировых спортивных событий и победы татарстанских спортсменов и профессиональных клубов. В рамках чемпионата мира по футболу можно сделать такую экспозицию», - говорится в официальном обращении министра.

Ранее сообщалось, что Wi-Fi на стадионе «Казань-Арена» обойдется в 26 миллионов рублей.

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Казанский
Казанский ответил ildar_3871
сегодня в 18:33
ildar_3871:
Казань спортивная столица России ! У нас чемпионов больше Питере !
Даже лаишевского блаженного в этом подержу)))
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 18:31
Литейный 4:
Музей водных видов спорта!
Степка,скажи какие международные соревнования на Анекдот-Арене проволдились в рамкам Международных играх
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:29
Казань спортивная столица России ! У нас чемпионов больше Питере !
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:50
Музей водных видов спорта!
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