По информации британской прессы, нападающий «Арсенала» Алексис Санчес уже согласовал личный контракт с «Манчестер Юнайтед». Чилиец заключит соглашение на четыре с половиной года и будет получать по 14 млн фунтов за сезон. Таким образом, Санчес станет самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.

Сообщалось, что трансфер обойдется манкунианцам в 40 млн фунтов, однако со всеми деталями и выплатами агенту сумма может дорасти до 60 млн фунтов.