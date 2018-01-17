По информации британской прессы, нападающий «Арсенала» Алексис Санчес уже согласовал личный контракт с «Манчестер Юнайтед». Чилиец заключит соглашение на четыре с половиной года и будет получать по 14 млн фунтов за сезон. Таким образом, Санчес станет самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.
Сообщалось, что трансфер обойдется манкунианцам в 40 млн фунтов, однако со всеми деталями и выплатами агенту сумма может дорасти до 60 млн фунтов.
Честно говоря, остается только наблюдать за падением команды, потому что тут уже нужно расставаться со всем руководством, тренером и двумя третями игроков.
Честно говоря, остается только наблюдать за падением команды, потому что тут уже нужно расставаться со всем руководством, тренером и двумя третями игроков.
Для МЮ же не проблема, если Лукаку зарабатывает 250, то Санчесу можно и все 300 платить, как и Руни ранее.
Для МЮ же не проблема, если Лукаку зарабатывает 250, то Санчесу можно и все 300 платить, как и Руни ранее.
Если б Санчес перешел в МЮ в прошлом сезоне, уже б 3 трофея выиграл, так что ты вообще не в тему
Если б Санчес перешел в МЮ в прошлом сезоне, уже б 3 трофея выиграл, так что ты вообще не в тему
Mirror: Алексис будет зарабатывать £270,000 в неделю. Он возьмёт седьмой номер, и Моуринью планирует поставить его на правый фланг
Mirror: Алексис будет зарабатывать £270,000 в неделю. Он возьмёт седьмой номер, и Моуринью планирует поставить его на правый фланг