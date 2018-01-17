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Пейчинович: «Паниковать должен „Спартак“, а не „Локомотив“»

вчера, 21:52

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о методе, который позволит «красно-белым» перегнать «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ — надо заставить «железнодорожников» паниковать. На эти слова ответил оборонец «Локомотива» Неманья Пейчинович:

«Мы ответим на поле. Паниковать должен „Спартак“ и другие преследователи, а не мы. Мы же лидируем.

Какая встреча стала главной в первой части сезона? Два матча – со „Спартаком“ (4:3) и с „Зенитом“ (3:0). Но по эмоциям победа над „красно-белыми“ ценнее. Просто на „Открытие-Арене“ атмосфера была мощнее, чем на стадионе „Зенита“. Мне кажется, что болельщики „Спартака“ лучше болеют, чем петербургские. Может быть, такое впечатление сложилось из-за того, что стадион „Санкт-Петербург“ большой, я не знаю. Но в Тушине чувствовалось давление болельщиков, а в Питере было не так громко.

Конкурентами считаю тех, кто сейчас находится ближе к нам. На сегодня – „Зенит“ и „Спартак“, но после следующего тура ситуация может поменяться. Знаю, что и „Краснодар“ с ЦСКА рядом.

Отрыв „Локомотива“ — не сюрприз. Мы много лет не выигрывали чемпионат России, и сейчас время пришло. Но „Локомотив“ всегда был и остается большим клубом. Вспомните: три-четыре года назад мы целый сезон шли в лидерах, но в конце чемпионата упустили первое место и финишировали третьими. Сюрприз – это „Лестер“, но не мы».

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответил Т34
сегодня в 08:02
Т34:
Споры, кто круче и кто кого испугается сейчас ни к чему. Это пустая трата времени на болтовню. Догонять всегда трудно, особенно когда у соперника есть хороший очковый запас. В прошлом сезоне мы видели, как решительно и "армейцы ", и питерцы трубили о том, что они догонят Спартак, что отрыв не большой, но мы знаем каков был итог. В этом сезоне Локомотив в такой же ситуации и все зависит только от него. Но, не надо забывать, что лидеру сложней бороться, по причине того, что все хотят его обыграть, что у них мало шансов на ошибку и лидерство давит на психологию игроков, которая приносит скованность, а порой и неуверенность в игре. Поэтому все будет решаться, даже не в первых матчах после перерыва, а на всем отрезке второй половины чемпионата, до самого финиша. И не стоит болельщикам Спартака и Локомотива состязаться в том, кто кого больше потроллит, как это делают питерцы и их подпевалы, кто выстоит, тот и станет чемпионом. Если им будет Локомотив, то болельщики этого клуба услышат и про купленное судейство, и про юбилей, и про много еще чего, авторов называть я не буду, их знают все.
кто выстоит, тот и станет чемпионом. Если им будет Локомотив, то болельщики этого клуба услышат и про купленное судейство, и про юбилей, и про много еще чего, авторов называть я не буду, их знают все.
- - - - - - - - - - - - - -
Да ужЕ слышали. И что самое удивительное - не от мяса или Краснодара (это ещё хоть как-то можно было бы понять), а от тех, кого судьи поочерёдно тащат уж лет 10. Причём те из них, кого сильнее тащат, и орут громче.
Парадокс, ну! )))
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил parallels
сегодня в 07:48
parallels:
хорошая картинка.только может привести к воспламенению в тарасовке)
Поросята - позорники вообще! А вы - молодцы ! Играете, мягко говоря, слабовато, зато с прибылью. Хоть что-то утешает.
112910415
112910415
сегодня в 05:36
ну, как-то не получается паниковать
амурец
амурец
сегодня в 02:53
правильно пусть Спартак паникует, Локо в лидерах, чего паниковать то
RDeanW
RDeanW
сегодня в 02:04
"Просто на „Открытие-Арене“ атмосфера была мощнее, чем на стадионе „Зенита“"

и никакие вциомы не смогут этого опровергнуть)))) аахаха)
Палыч82
Палыч82 ответил d_fincher
сегодня в 01:26
d_fincher:
Спартак: 10 дней. Зенит обыгран Краснодар обыгран ЦСКА обыгран каникулы Локомотив - ? ...так кто должен паниковать, а, Локо?)
Никто. И Локо, и Спартак их обыгрывали. Шансы на победу равны, все решит тактика на матч
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Евгений Перфильев
сегодня в 00:55
Евгений Перфильев:
ПОВТОРИ ТЕБЯ ПЛОХО СЛЫШНО С ПЯТОГО МЕСТА.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 00:14
    parallels:
    это серьёзное заявление)
    Знаю, можешь проверить.
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    сегодня в 00:13
    AntiherQ1488:
    я не продаюсь)
    это серьёзное заявление)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 00:12
    parallels:
    не, ну тебя я выкуплю, если это, конечно, возможно)
    я не продаюсь)
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    сегодня в 00:11
    AntiherQ1488:
    Сомневаюсь, что кто то, из ваших или коней, предложит меня выкупить из бана, за свои пра))
    не, ну тебя я выкуплю, если это, конечно, возможно)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 00:04
    parallels:
    ну как. второй акк спас, первый (этот) я выкупил сам)
    Сомневаюсь, что кто то, из ваших или коней, предложит меня выкупить из бана, за свои пра))
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    сегодня в 00:03
    AntiherQ1488:
    Мне ли бояться бана?) Я сегодня тебя от него спасал))
    ну как. второй акк спас, первый (этот) я выкупил сам)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 00:01
    parallels:
    вертишься, как на сковородке) или мангале)) не прогибайся под систему, никто тебя банить не собирается)))
    Мне ли бояться бана?) Я сегодня тебя от него спасал))
    parallels
    parallels ответил cska-78
    сегодня в 00:01
    cska-78:
    Зашел на экспресс новости посмотреть, а там такое, наверное и тут скоро выложат :) Федуна не видать что-то опять :)
    хорошая картинка.только может привести к воспламенению в тарасовке)
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    вчера в 23:59
    AntiherQ1488:
    Мы с тобой - можем шутить, на определенном уровне, надеюсь, ты сделаешь тоже самое, если что. Но я не могу модерировать ваши отношения, с другим пользователем. И не собираюсь, ступать в конфликты со своими, потому, что хорошо с тобой общаюсь. Я не имею настолько мощный вес на этом сайте, чтоб всем погрозить пальцем. Да и не хотел бы. Я даже дизлайки не ставлю, если не заметил) Тебе не нужен я, чтоб решить ваш конфликт. И я точно, на это не подписывался))
    вертишься, как на сковородке) или мангале)) не прогибайся под систему, никто тебя банить не собирается)))
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответил Красно Синий воин
    вчера в 23:58
    Красно Синий воин:
    спартаку, паникуй не паникуй, все равно получишь - 0:7
    ПОВТОРИ ТЕБЯ ПЛОХО СЛЫШНО С ПЯТОГО МЕСТА.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    вчера в 23:54
    parallels:
    да ладно, не заморачивайся. это в порядке шутки. тайм-аут пытается косить под гудбоя и гуся пайета, только у него это плохо получается. может, подрастёт, станет тщательнее относиться к своим безаргументированным комментариям. хотя, судя по отцу, яблочко от яблони..
    Мы с тобой - можем шутить, на определенном уровне, надеюсь, ты сделаешь тоже самое, если что. Но я не могу модерировать ваши отношения, с другим пользователем. И не собираюсь, ступать в конфликты со своими, потому, что хорошо с тобой общаюсь. Я не имею настолько мощный вес на этом сайте, чтоб всем погрозить пальцем. Да и не хотел бы. Я даже дизлайки не ставлю, если не заметил)
    Тебе не нужен я, чтоб решить ваш конфликт. И я точно, на это не подписывался))
    cska-78
    cska-78 ответил parallels
    вчера в 23:52
    parallels:
    да ладно, не заморачивайся. это в порядке шутки. тайм-аут пытается косить под гудбоя и гуся пайета, только у него это плохо получается. может, подрастёт, станет тщательнее относиться к своим безаргументированным комментариям. хотя, судя по отцу, яблочко от яблони..
    Зашел на экспресс новости посмотреть, а там такое, наверное и тут скоро выложат :)
    Федуна не видать что-то опять :)
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 23:51
    спартаку, паникуй не паникуй, все равно получишь - 0:7
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    вчера в 23:49
    AntiherQ1488:
    Он - личность, и человек. Я ж не пишу тебе, чтоб ты убрал клонов Литейного. Если надо, я все сделаю, чтоб выкупить тебя из бана, но тут - извини, меня не втягивай. Это - чисто ваши терки.
    да ладно, не заморачивайся. это в порядке шутки. тайм-аут пытается косить под гудбоя и гуся пайета, только у него это плохо получается. может, подрастёт, станет тщательнее относиться к своим безаргументированным комментариям. хотя, судя по отцу, яблочко от яблони..
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    вчера в 23:45
    parallels:
    ясно/понятно всё с тобой) кстати, меня сильно злит твой кореш, который без бати не ходит на соккер. хрюкни ему, чтобы отстал)
    Он - личность, и человек. Я ж не пишу тебе, чтоб ты убрал клонов Литейного. Если надо, я все сделаю, чтоб выкупить тебя из бана, но тут - извини, меня не втягивай. Это - чисто ваши терки.
    parallels
    parallels ответил time out
    вчера в 23:44
    time out:
    Ты знаешь слово адекватен? Сразил наповал. Для того, чтобы с тобой были адекватными, научись сам быть таким. А то, что ты не хочешь со мной разговаривать, да не надо, я тоже не в восторге от общения с тобой.
    по моему глубокому убеждению, проверенному фактами, в игнор добавляют только бабы и спартачи (и бабы-спартачи в красных шляпах). дерзай, не удивишь. избавишься от лишних и ненужных переписок.
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    вчера в 23:42
    AntiherQ1488:
    да я в курсе, никто так и не сел. Стройка века, ржали все в инете. И не говори. Вы там перенесли медиацентр?)) Скока просят?)
    ясно/понятно всё с тобой) кстати, меня сильно злит твой кореш, который без бати не ходит на соккер. хрюкни ему, чтобы отстал)
    blitz
    blitz
    вчера в 23:40
    Опять Локомотив разнесет тарасовских..возможно так же, как и Ливерпуль
    time out
    time out ответил parallels
    вчера в 23:39
    parallels:
    с тобой вообще разговаривать не хочу. тебе до антихера, как до луны. он хоть адекватен.
    Ты знаешь слово адекватен? Сразил наповал. Для того, чтобы с тобой были адекватными, научись сам быть таким. А то, что ты не хочешь со мной разговаривать, да не надо, я тоже не в восторге от общения с тобой.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    вчера в 23:38
    parallels:
    концессия. знакомо слово? кстати, ты в курсе, как зенит получил этот стадион? могу рассказать.
    да я в курсе, никто так и не сел. Стройка века, ржали все в инете. И не говори. Вы там перенесли медиацентр?)) Скока просят?)
    parallels
    parallels ответил time out
    вчера в 23:35
    time out:
    Твои аргументы не стоят и выеденного яйца. Сплошные фантазии, которые вызывают только смех и еще большее ощущение того, что не все в порядке у лазурных болельщиков с понятием о футболе, а толкутся они на ветках соккера только для того, чтобы нагадить побольше на соперников и не важно правда это или нет.
    с тобой вообще разговаривать не хочу. тебе до антихера, как до луны. он хоть адекватен.
    морозз
    морозз
    вчера в 23:34
    По троллил болел Зенита и стадион, посмеялся!
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    вчера в 23:34
    AntiherQ1488:
    "Зенит" будет платить не более 1 рубля в год за аренду футбольного стадиона на Крестовском острове в течение минимум 49 лет согласно меморандуму, заключенному властями Санкт-Петербурга и клубом. Хочешь, я гуманитарий, нарисую тебе левую прибыль? В своем болоте разберитесь, для начала.
    концессия. знакомо слово? кстати, ты в курсе, как зенит получил этот стадион? могу рассказать.
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