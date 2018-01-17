Пейчинович: «Паниковать должен „Спартак“, а не „Локомотив“»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о методе, который позволит «красно-белым» перегнать «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ — надо заставить «железнодорожников» паниковать. На эти слова ответил оборонец «Локомотива» Неманья Пейчинович:

«Мы ответим на поле. Паниковать должен „Спартак“ и другие преследователи, а не мы. Мы же лидируем.

Какая встреча стала главной в первой части сезона? Два матча – со „Спартаком“ (4:3) и с „Зенитом“ (3:0). Но по эмоциям победа над „красно-белыми“ ценнее. Просто на „Открытие-Арене“ атмосфера была мощнее, чем на стадионе „Зенита“. Мне кажется, что болельщики „Спартака“ лучше болеют, чем петербургские. Может быть, такое впечатление сложилось из-за того, что стадион „Санкт-Петербург“ большой, я не знаю. Но в Тушине чувствовалось давление болельщиков, а в Питере было не так громко.

Конкурентами считаю тех, кто сейчас находится ближе к нам. На сегодня – „Зенит“ и „Спартак“, но после следующего тура ситуация может поменяться. Знаю, что и „Краснодар“ с ЦСКА рядом.

Отрыв „Локомотива“ — не сюрприз. Мы много лет не выигрывали чемпионат России, и сейчас время пришло. Но „Локомотив“ всегда был и остается большим клубом. Вспомните: три-четыре года назад мы целый сезон шли в лидерах, но в конце чемпионата упустили первое место и финишировали третьими. Сюрприз – это „Лестер“, но не мы».