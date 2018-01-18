Заболотный: «Аргентинцам понравились мои тату – мы в одной „мафии“ теперь»

Новичок «Зенита» Антон Заболотный рассказал о первых впечатлениях от петербургской команды:

«Об интересе „Зенита“ сообщил агент – как ни смешно прозвучит, после 0:5 на „Крестовском“. От предложения лучшего клуба России, борьбы за чемпионство мало кто откажется. Я своё решение принял сразу – оставалось клубам договориться.

Первые ощущения – как в сборной. Класс игроков, отдача – всё на высочайшем уровне. Выкладываться надо на 120 процентов. Но я думаю, адаптация пройдёт быстро, и всё будет отлично.

Аргентинцам мои тату понравились – мы в одной „мафии“ теперь. Пятёрочку мне отбили. „Красавчик“, — говорят. Думал, звёздные, оказалось – классные ребята…»