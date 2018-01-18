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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Заболотный: «Аргентинцам понравились мои тату – мы в одной „мафии“ теперь»

сегодня, 09:12

Новичок «Зенита» Антон Заболотный рассказал о первых впечатлениях от петербургской команды:

«Об интересе „Зенита“ сообщил агент – как ни смешно прозвучит, после 0:5 на „Крестовском“. От предложения лучшего клуба России, борьбы за чемпионство мало кто откажется. Я своё решение принял сразу – оставалось клубам договориться. 

Первые ощущения – как в сборной. Класс игроков, отдача – всё на высочайшем уровне. Выкладываться надо на 120 процентов. Но я думаю, адаптация пройдёт быстро, и всё будет отлично. 

Аргентинцам мои тату понравились – мы в одной „мафии“ теперь. Пятёрочку мне отбили. „Красавчик“, — говорят. Думал, звёздные, оказалось – классные ребята…»

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru ответил самуил кац 1
сегодня в 09:26
самуил кац 1:
ЭТИ аргентинцы - такие же " звездные", как и ты. Кстати, место на лавке забил себе ? Или дзюбинское займешь, по наследству, так сказать ?
Согласен полностью. Этих "звёздных" футболистов даже у себя в Аргентине никто не знает. Потолок их звёздности это средний российский чемпионат,ну или на чемпионат Казахстана. А если сильно повезёт,то и до итальянской Серии В могут добраться или английского Чемпионшипа )
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:21
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 09:19
    ЭТИ аргентинцы - такие же " звездные", как и ты. Кстати, место на лавке забил себе ? Или дзюбинское займешь, по наследству, так сказать ?
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