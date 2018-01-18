Шервуд: «Каждый ищет слабость у Кейна, но ничего не могут найти»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что нападающий «шпор» Харри Кейн в ближайшее время может перебраться в один из топ-клубов.



«Каждый ищет слабость у Кейна, но ничего не могут найти. Если вы говорите, что он не обладает такой же скоростью, как Обамеянг, то вы не понимаете, что у Пьера-Эмерика нету других качеств, которые есть у Харри.



Вполне вероятно, что в ближайшем будущем Кейн может перейти в другой клуб. И если Санчес заслуживает получать 500 тысяч фунтов в неделю, то Харри вообще должен разорвать бюджет клуба».



Харри Кейн провел за «Тоттенхэм» 138 матчей и забил 98 голов.