Гамшик: «Нам по силам сохранить лидерство в таблице чемпионата Италии и победить»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал о своем будущем в неаполитанском клубе, а также определил цели на этот сезон.



«Мой рекорд за „Наполи“? Кто-нибудь после меня обязательно его побьет. Однако спешу заверить, что я никуда не собираюсь уходить.



Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завоевать Скудетто. Я считаю, что нам по силам сохранить лидерство в таблице чемпионата Италии и победить в конечном итоге.



Конечно, намного проще сказать, чем сделать, но мы попытаемся. Мы должны быть еще лучше! Это особенно касается нашей обороны».



В данный момент у «Наполи» 51 очко в таблице Серии А, на одно больше, чем у «Ювентуса».