Тошич: «Максимович станет лучшим защитником „Спартака“»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич дал характеристику защитнику «Наполи» Николе Максимовичу, который должен перейти в «Спартак» на правах аренды.

«Никола Максимович уже много лет выступает в одной из лучших лиг на планете. Он играет в Италии, в „Наполи“ — это говорит о том, что он очень серьёзный футболист. Думаю, он станет очень хорошим приобретением для любой команды в России, не только для „Спартака“.

Мы виделись с Николой, вместе готовились у одного сербского тренера. Он задавал мне вопросы про Россию и всё, что происходит в стране и в футболе. Я сказал ему, что Россия – это прекрасная страна. Но мы не обсуждали, в какой клуб он может перейти, просто обсуждали страну и футбол.

Что касается манеры игры Николы, то он футболист, который любит мяч и много открывается. Я помню по игре за сборную, что, когда мы играем от обороны, Максимович всегда просит мяч. Он активный и смелый. Не знаю, почему у него не получается в „Наполи“, я не главный тренер, поэтому мне сложно судить. Но надо понимать, что игрок, который стоит 30 млн евро, должен играть. Мне кажется, что его уровень не только команды, как „Наполи“, но и выше. Когда он получит свой шанс, он это покажет. Моё мнение, что он будет лучшим защитником „Спартака“».