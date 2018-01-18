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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Тошич: «Максимович станет лучшим защитником „Спартака“»

сегодня, 17:17

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич дал характеристику защитнику «Наполи» Николе Максимовичу, который должен перейти в «Спартак» на правах аренды.

«Никола Максимович уже много лет выступает в одной из лучших лиг на планете. Он играет в Италии, в „Наполи“ — это говорит о том, что он очень серьёзный футболист. Думаю, он станет очень хорошим приобретением для любой команды в России, не только для „Спартака“.

Мы виделись с Николой, вместе готовились у одного сербского тренера. Он задавал мне вопросы про Россию и всё, что происходит в стране и в футболе. Я сказал ему, что Россия – это прекрасная страна. Но мы не обсуждали, в какой клуб он может перейти, просто обсуждали страну и футбол.

Что касается манеры игры Николы, то он футболист, который любит мяч и много открывается. Я помню по игре за сборную, что, когда мы играем от обороны, Максимович всегда просит мяч. Он активный и смелый. Не знаю, почему у него не получается в „Наполи“, я не главный тренер, поэтому мне сложно судить. Но надо понимать, что игрок, который стоит 30 млн евро, должен играть. Мне кажется, что его уровень не только команды, как „Наполи“, но и выше. Когда он получит свой шанс, он это покажет. Моё мнение, что он будет лучшим защитником „Спартака“».

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Все комментарии
Мигалков
Мигалков ответил SHMEL
сегодня в 20:52
SHMEL:
Насколько знаю,в Наполи он протирал штаны на лавке,с чего он должен стать лучшим?Ну если разве сделать скидку,что в спартаке,там любой приходящий может стать лучшим...
Тут ты прав в Спартаке футболисты прогрессируют просто фантастически. Зобнин и Джикия за полгода пребывания в Спартаке превратились из ноунеймов в незаменимых игроков сборной России. А к ЧМ Селихов станет лучшим вратарем страны.
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 20:51
Он играет в Италии, в „Наполи и опускаться на уровень спартака это не серьезно)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:37
Насколько знаю,в Наполи он протирал штаны на лавке,с чего он должен стать лучшим?Ну если разве сделать скидку,что в спартаке,там любой приходящий может стать лучшим...
parallels
parallels
сегодня в 18:24
наполи скидывает шлак с лавки, тошич троллит - а рылы ведутся)
112910415
112910415
сегодня в 18:20
и это радует
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 18:17
посмотрим
vka1970
vka1970
сегодня в 17:58
У Максимовича плохая история.Как игрок, он действительно хорош, но как человек позволил себе лишнее.Не зря бывший наставник быков Синиша Михайлович сказал о соотечественнике:"Максимович для меня умер."
Если Массимо найдёт к нему подход, Спартак однозначно выиграет.Подкупает, что Никола сам хочет попасть именно в Спартак.Это что то, да значит.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил iri13
сегодня в 17:57
iri13:
..может станет, а может и не станет..вопрос, конечно, интересный)
Это Тошич погорячился на счет будущего мясного!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:43
"то он футболист, который любит мяч"

Игроки ЦСКА в своем репертуаре, вечно у них какие-то отношения с мячами, штангами, ванными и тд.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:34
Лучший из худших)
Крейсер
Крейсер
сегодня в 17:33
Надеюсь, всё получится, с Наполи договорятся и Никола приедет в Спартак.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 17:27
Путевый игрок. Пусть приходит. Сгодится)
iri13
iri13
сегодня в 17:26
..может станет, а может и не станет..вопрос, конечно, интересный)
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