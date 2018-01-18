Манчини сообщил, что не отказался бы возглавить ПСЖ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью французским СМИ заявил, что хотел бы поработать с ПСЖ.

«Я слежу за Лигой 1, и ПСЖ сильнейшая команда этой лиги. Она входит в число лучших в Европе и претендует на победу в Лиге чемпионов.

Если говорить о будущем, то я не знаю, что будет. У ПСЖ хороший тренер и фантастические игроки. Все хотели бы тренировать такую команду, это вполне нормально.

Хотел бы я поработать в ПСЖ? Да. А почему нет, если предоставится такая возможность? Сейчас у парижан есть отличный тренер, который провел хорошую работу, но в футболе всё может измениться за один день».

Ранее Манчини говорил, что не отказался бы возглавить сборную Италии.