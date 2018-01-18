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Манчини сообщил, что не отказался бы возглавить ПСЖ

вчера, 23:01

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью французским СМИ заявил, что хотел бы поработать с ПСЖ.

«Я слежу за Лигой 1, и ПСЖ сильнейшая команда этой лиги. Она входит в число лучших в Европе и претендует на победу в Лиге чемпионов.

Если говорить о будущем, то я не знаю, что будет. У ПСЖ хороший тренер и фантастические игроки. Все хотели бы тренировать такую команду, это вполне нормально.

Хотел бы я поработать в ПСЖ? Да. А почему нет, если предоставится такая возможность? Сейчас у парижан есть отличный тренер, который провел хорошую работу, но в футболе всё может измениться за один день».

Ранее Манчини говорил, что не отказался бы возглавить сборную Италии.

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Все комментарии
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 09:45
Какой он топ? где не работал,под зад получал,хорошие тренера на помойке не валяются!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:28
странно как то у манчуне полный аут что в англии в турции что в зеньке
зато в топ 10 входит,по ходу хочет свалить из бомж столицы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:10
Физручини готов куда угодно лишь бы свалить из Питера. Он там свою миссию выполнил - нахапал бабла, теперь настало время искать следующую жирную денежную жертву.
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 09:06
ПСЖ не отказался бы отказать Манчини
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич ответил Против ЦСКА
сегодня в 09:01
Против ЦСКА:
Странная ситуация. У Манчини не получилось в "Зените", а слухов много, как об успешном тренере.
"Не получилось" Хмм, а что уже на дворе май месяц и всё предрешено ?)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:49
Манчини-Физручини: "Вас ещё не развалили? Тогда я иду к вам"
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 08:21
Манчини такой Зенит не нужен, ему подавай ПСЖ где игроки на три головы выше классом.
Такой ПСЖ и я смог бы тренировать)))
cska plus
cska plus
сегодня в 08:15
Манчини, надо определиться, что он хочет.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:28
Уже не знает, куда бы убежать!!
denmig
denmig
сегодня в 06:53
Очередной тренеришка!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:48
Для перехода в ПСЖ нужны хотя бы какие-то достижения, а их нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:43
Не дорос еще Роберто
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 06:39
Ему только подавай таких команд у которых практический нет конкурентов во внутреннем чемпионате.
Походу он прям сейчас готов свалить с Зенита будь у него хорошие предложение
112910415
112910415
сегодня в 05:18
оптимист, однако
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 05:03
    Sergey Макс
    Sergey Макс
    сегодня в 05:01
    Зениту нужно менять руководство клуба, а не тренера! Сколько спецов работало и всеми недовольны! Трансферная политика, вообще ужас. Хаос!!!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 03:07
    Странная ситуация.
    У Манчини не получилось в "Зените", а слухов много, как об успешном тренере.
    Gannibal45
    Gannibal45
    сегодня в 03:05
    что за тряпка этот Манчини, напрашивается на другую работу, при том что она у него уже есть, и это не впервые, для ПСЖ Манчини будет шагом назад
    Saang
    Saang
    сегодня в 02:49
    Флюгер
    Морозовский
    Морозовский ответил Foxes
    сегодня в 01:44
    Foxes:
    Зачем возглавлял Зенит?
    От не .....й делать!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:22
    Судя по последним интервью дон Роберто решил совмещать работу в Сборной Италии,Зените и ПСЖ......
    И это ещё китайцы не звонили...)))
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 00:10
    Зачем возглавлял Зенит?
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 00:09
    "Поменьше распространяйся о своих планах и судьба улыбнется тебе!"
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 00:04
    "Соскучился по сыру и вину однако"
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 00:03
    Я конечно слышал что Питерский воздух пагубно влияет на мозговую систему людей, но не думал что так сильно и скоротечно...
    Воин666
    Воин666
    сегодня в 00:03
    Манчини слишком многого хочет, никто ему не даст возглавить ПСЖ.
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов
    вчера в 23:57
    Один дурак про бакланов ляпнул,другие как стадо за ним.стыдно друзья
    GooSe25
    GooSe25
    вчера в 23:56
    Манекен ещё раз подтвердил , что его интересует не результат, а тупо деньги и показуха.. где нефтедоллары там и он ... ещё Шатова с Анюковым в дубль выслал.. ладно дзюбу , их то за что. Не первый год за клуб играют .. я думаю недолго ему осталось. Авось разорятся бакланы на неустойки , то цыган кусок урвал , то этот.. на 99% уверен , что манчини поедет в Китай после Питера
    drug01
    drug01
    вчера в 23:56
    Роберто поет отходную песню? Только пусть заплатит за развал Зенита!!!!
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 23:51
    "Избыток фантазии и избыток расчетливости одинаково вредны"......
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