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«Шальке» объявил о грядущем переходе Горецки в «Баварию»

сегодня, 13:53

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка с лета станет игроком «Баварии». Об этом сообщил спортивный директор «кобальтовых» Кристиан Хайдель.

«Леон Горецка на этой неделе сообщил нам, что хочет покинуть клуб и перейти в „Баварию“. Вчера Румменигге оповестил нас о прохождении Горецкой медосмотра в стане мюнхенцев. Мы теряем очень хорошего игрока.

Леон подписал контракт с „Баварией“, который начнет действовать с 1 июля. Мы сделали всё возможное, чтобы удержать Горецку. Тем не менее мы готовы к этой ситуации, она не стала для нас неожиданностью».

22-летний футболист в нынешнем сезоне провел 11 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Шальке» истекает летом.

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Все комментарии
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:23
Бавария может)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 18:46
кто бы сомневался)
Die Roten
Die Roten ответил Он-моя жизнь
сегодня в 18:24
Он-моя жизнь:
Интересно, кто на выход?
наверно видаль
Die Roten
Die Roten
сегодня в 18:23
отличная новость!

добро пожаловать в мюнхен
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 17:27
Прочитал коммент с другого сайта:
Некий Степан Шевцов пишет - Как же горят ж*пы людей, не понимающих, что Баварии наплевать на их мнение, но не наплевать на то, что сэкономили огромные деньги ))))) Я совершенно согласен с этим чуваком )))) Делюсь для диванных экспертов этого сайта, знающих куда нужно переходить перспективным игрокам ))) А так коммент просто поднял настроение на вечер.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил Tott_Hot
сегодня в 16:52
Tott_Hot:
То что ты сравнил Баварию с Ман Сити очень показательно, можешь больше не стараться))
Подкол засчитан ))))
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:52
Как банально.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Happyboy Barca
сегодня в 16:48
Happyboy Barca:
https://www.youtube.com/watch?v=iPOp4-Ehb2g
Отличный видос, всё по делу.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил Он-моя жизнь
сегодня в 16:15
Он-моя жизнь:
Интересно, кто на выход?
Мюллер!
3ton
3ton
сегодня в 16:11
Жаль , ждал его перехода в Барсу 😃
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 16:08
Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 16:01
Добро пожаловать!
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Aidos Ayazov
сегодня в 15:57
Aidos Ayazov:
Если быть объективным, а Вам не все равно кого и как покупает Бавария? Бавария один из лучших клубо Германии и Европы, как и Реал, Барселона, Мансити и еще другие, ведь каждый игрок играя в испанском чемпионате мечтает когда то играть в Барсе и или в Реале. Это ведь топы и там играют лучшие, а значит все там хотят играть.
То что ты сравнил Баварию с Ман Сити очень показательно, можешь больше не стараться))
InDaDream
InDaDream ответил Он-моя жизнь
сегодня в 15:56
Он-моя жизнь:
Интересно, кто на выход?
Тиаго и Видаль, скорее всего
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 15:53
Если быть объективным, а Вам не все равно кого и как покупает Бавария?
Бавария один из лучших клубо Германии и Европы, как и Реал, Барселона, Мансити и еще другие, ведь каждый игрок играя в испанском чемпионате мечтает когда то играть в Барсе и или в Реале. Это ведь топы и там играют лучшие, а значит все там хотят играть.
ILOVEMU
ILOVEMU
сегодня в 15:40
С его игровыми и физическими данными в АПЛ играть или ЛаЛиге, но он выбрал легкий путь тепличного чемпионата Германии,печально че...
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 15:40
смешно тут бомбят барсуки)
раскупили лол лигу ослабили валенсию севилью атлетико.
покупая игроков на лавку чтоб ослабить.
как там звезда и лидер матрасов да еще и кэп Туран????
а мадридисты вообще смешны.
сами раскупили так же все. покупая все что заблестело,
или глоры мс что раскупили Арсенал
смешно с таких лицимеров
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
сегодня в 15:40
Интересно, кто на выход?
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:35
Владимipъ Григорянъ:
Ужас.. Ну нельзя же так.. Бавария при68ела
сказал глор мс который раскупает вечно Арсенал)
как там санчес еще не перешел?
InDaDream
InDaDream ответил Happyboy Barca
сегодня в 15:31
Happyboy Barca:
барселона покупала игроков по принципу отступных только вилья был куплен т.к валенсия из-за кризиса выставила его на трансфер. и заметь барса бесплатно никого не брала . а бавария умудрилась два раза купить сфорца за то что тот выиграл бундес с кайзером причем спустился на второй дивизион к кайзеру
ты скажи еще, что Барса еще деньги давала этим клубам на развитие лол. а что нужно предлагать за игрока у которого контракт заканчивается? 100 млн? это проблемы Шальке, раз в свое время за хорошие деньги не продали, сами знали, что игрок уйдет и сохранили. по поводу того, кто кого скупил, у Барсы не менее будет игроков из других клубов ла лиги, так что не надо хейтить на клуб, у которого 5 кубков чемпионов при самом дорогом трансфере в истории в 41-42 млн евро
schollistar
schollistar ответил yudin_duda
сегодня в 15:10
yudin_duda:
бавария в своем стиле. Конкурента и без денег, и без игрока оставили...
Надо было продавать прошлым летом, когда предлагали деньги. Видимо, было важнее оставить Леона еще на один год.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:03
Ужас.. Ну нельзя же так.. Бавария при68ела
grafff
grafff
сегодня в 14:53
Ожидаемо
Марк Аврелий
Марк Аврелий
сегодня в 14:49
Горецка хорош, будущее немецкого футбола. А Баварии уже пора выходить из Бундеслиги и переходить в условную Лигу 1, чтобы там хоть интрига с ПСЖ была.
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 14:48
Ragnar_Lodbrok:
Посредственный клуб рояль у себя дома всяким Бетисам и Вилярреалам влетает. Ваш мошенник Перес не будет никого покупать, потому что в ваш середняк уже никто не пойдет. Так и будете с португалом-единалом в атаке играть, а Перес может еще парочку судей подкупит, чтобы вы в Лигу Европы по итогам сезона попали, а потом за решетку попадет за свои махинации.
Ты там со своим управленцем не путай) То президент в тюряге сидит, то игрок за поджог дома. Чо тут ещё добавить))0
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Happyboy Barca
сегодня в 14:47
Happyboy Barca:
https://www.youtube.com/watch?v=iPOp4-Ehb2g
Так Барселона всех топов Ла лиги разграбила: Атлетико, Валенсию, Севилью
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
сегодня в 14:46
Don trambon:
Ну если Перес откажется от своих слов (про 3йку Азар Неймар Левандовски) и не пригласит на пост менеджера более серьёзного тренера (т.к. ЗиЗу своей упёртостью в трансферных делах гробит клуб), то так и будет, да же такой посредственный клуб, как бавария пройти не смогут(
Посредственный клуб рояль у себя дома всяким Бетисам и Вилярреалам влетает. Ваш мошенник Перес не будет никого покупать, потому что в ваш середняк уже никто не пойдет. Так и будете с португалом-единалом в атаке играть, а Перес может еще парочку судей подкупит, чтобы вы в Лигу Европы по итогам сезона попали, а потом за решетку попадет за свои махинации.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:46
Пора на повышение
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 14:42
Кто бы сомневался, собирает мюнхенский мешок игроков хороших с клубов бундеслиги. Вагнер вот только недавно перешёл.
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 14:40
Ragnar_Lodbrok:
Ваш судейский мешок со старым нарциссом в атаке ближайшие годы будет в 1/8 регулярно вылетать и в чемпионате за Барсой будете пыль глотать.
Ну если Перес откажется от своих слов (про 3йку Азар Неймар Левандовски) и не пригласит на пост менеджера более серьёзного тренера (т.к. ЗиЗу своей упёртостью в трансферных делах гробит клуб), то так и будет, да же такой посредственный клуб, как бавария пройти не смогут(
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