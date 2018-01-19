«Шальке» объявил о грядущем переходе Горецки в «Баварию»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка с лета станет игроком «Баварии». Об этом сообщил спортивный директор «кобальтовых» Кристиан Хайдель.

«Леон Горецка на этой неделе сообщил нам, что хочет покинуть клуб и перейти в „Баварию“. Вчера Румменигге оповестил нас о прохождении Горецкой медосмотра в стане мюнхенцев. Мы теряем очень хорошего игрока.

Леон подписал контракт с „Баварией“, который начнет действовать с 1 июля. Мы сделали всё возможное, чтобы удержать Горецку. Тем не менее мы готовы к этой ситуации, она не стала для нас неожиданностью».

22-летний футболист в нынешнем сезоне провел 11 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Шальке» истекает летом.