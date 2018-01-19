Сборная России 19 марта начнет подготовку к матчам с Бразилией и Францией

Национальная сборная России начнет подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции 19 марта. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

«В марте футболисты проведут первый сбор, команда соберется 19 марта. Кто на тот момент будет в хорошей форме, тот и получит вызов в сборную. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята получали игровую практику, были на ведущих ролях в своих клубах. Хотя, на мой взгляд, костяк команды уже определен», - сказал Мутко.

Встреча с бразильцами пройдет 23 марта в Москве, с французами - 27 марта в Санкт-Петербурге.