Хемес: «Не знаю, кому там яиц не хватает, но знаю, что Реми - лжец»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Хемес ответил нападающему Лоику Реми, который обрушился на специалиста с критикой, заявив, что тот относится к нему как к мусору:

«Реми усомнился в том, есть ли у меня яйца? У меня их два, как и у всех.

Не хотел обсуждать эту тему, но нужно кое-что прояснить. Мы проявляем Реми больше уважения, чем это делает он сам. Он был отстранен от игр в качестве дисциплинарной меры. У меня больше 30 человек свидетелей.

Он опоздал не однажды, как сам говорит, а дважды. Не знаю, зачем Лоику врать. Я не знаю, кому там яиц не хватает, но знаю, что Реми - лжец. Его история - это выдумка».