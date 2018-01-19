«Тоттенхэм» ближе всех к подписанию Малкома из «Бордо»

По информации британских СМИ, «Тоттенхэм» является фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Бордо» Малкома. Напомним, интерес к 20-летнему бразильцу также приписывают «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

По слухам, представители игрока на этой неделе встречались с руководством «шпор» в Лондоне, чтобы обсудить потенциальный переход. Судя по всему, встреча прошла успешно: Малком должен присоединиться к «шпорам» летом. Договоренности между клубами еще нет, но это, как утверждает источник, лишь дело времени. Ожидается, что трансфер футболиста обойдется «Тоттенхэму» в 40 млн евро. Еще 10 млн евро «Бордо» сможет получить в качестве всевозможных бонусов.