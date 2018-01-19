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Горецка может перебраться в «Баварию» уже в январе

19 января 2018, 18:46

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель не исключил, что полузащитник «кобальтовых» Леон Горецка может перебраться в «Баварию» на полгода раньше положенного срока. Многие фанаты «Шальке» обеспокоены тем, что хавбек во второй части сезона будет немотивирован, отчего его выступления могут навредить команде:

«Если Карл-Хайнц Румменигге позвонит, я поговорю с ним. Нужно подумать, что будет лучше для „Шальке“».

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Сливки общества
Сливки общества
19 января 2018 в 23:43
Ну, пусть переходит.)) Хотя я в это не верю.
Die Roten
Die Roten
19 января 2018 в 19:01
горецка написал много всего болельщикам шальке
чтоб они не боялись что у него не будет мотивации
чтоб попытались понять его переход и желание переходить в лучший клуб страны
Гость
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