Гвардиола: «Я не видел никого похожего на Роналдиньо, пока не появился Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бразильце Роналдиньо, который на этой неделе официально завершил карьеру.
«Роналдиньо находится на совершенно другом уровне. Я не видел никого похожего на него, пока не появился Месси. Роналдиньо имел огромное влияние в „Барселоне“ и в мировом футболе», - сказал Гвардиола.
Ох уж эти каталошки)
Ох уж эти каталошки)
И тот исторический матч на «Сантьяго Бернабеу» когда болельщики королевского клуба освистывали своих и аплодировали зубастику это и есть доказательством того что тогда был и футбол и болельщики…а не зомбо глорчики!
Времена и составы меняются а футбол вечен, красивый футбол вне политики и тем более вне клубных пристрастий... глорам трудно это понимать, а крупные красивые победы одними над другими и наоборот были и будут.
И тот исторический матч на «Сантьяго Бернабеу» когда болельщики королевского клуба освистывали своих и аплодировали зубастику это и есть доказательством того что тогда был и футбол и болельщики…а не зомбо глорчики!
Времена и составы меняются а футбол вечен, красивый футбол вне политики и тем более вне клубных пристрастий... глорам трудно это понимать, а крупные красивые победы одними над другими и наоборот были и будут.
Сливочные пеналду74ры ждемс
Сливочные пеналду74ры ждемс