Гвардиола: «Я не видел никого похожего на Роналдиньо, пока не появился Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бразильце Роналдиньо, который на этой неделе официально завершил карьеру.

«Роналдиньо находится на совершенно другом уровне. Я не видел никого похожего на него, пока не появился Месси. Роналдиньо имел огромное влияние в „Барселоне“ и в мировом футболе», - сказал Гвардиола.