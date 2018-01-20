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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Гвардиола: «Я не видел никого похожего на Роналдиньо, пока не появился Месси»

сегодня, 00:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бразильце Роналдиньо, который на этой неделе официально завершил карьеру.

«Роналдиньо находится на совершенно другом уровне. Я не видел никого похожего на него, пока не появился Месси. Роналдиньо имел огромное влияние в „Барселоне“ и в мировом футболе», - сказал Гвардиола.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил амурец
сегодня в 09:41
амурец:
Роналдиньо всегда был лучше Месси
Матч на ЧМ в Японии/Кореи Англия-Бразилия это наглядно подтвердил. Рон Симену за шиворот мяч запустил со штрафного, а Месси в финале КА пенку забить не смог. Ну по версии адвокатов ему помешал Игуаин. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 09:38
    ES ES
    ES ES
    сегодня в 04:48
    Даа…было время когда в эль класико: еще играл Зидан, уже играл Месси, а с ними на поле Рауль, Роналдо(оригинал), Бекхэм, Роберто Карлос, Касильяс, Хави, Роналдиньо, Деку, Пуйоль и другие…А сейчас только Месси и Рональду, скукотище! И то второй больше занят своей прической и зарплатой нежели игрой.

    И тот исторический матч на «Сантьяго Бернабеу» когда болельщики королевского клуба освистывали своих и аплодировали зубастику это и есть доказательством того что тогда был и футбол и болельщики…а не зомбо глорчики!

    Времена и составы меняются а футбол вечен, красивый футбол вне политики и тем более вне клубных пристрастий... глорам трудно это понимать, а крупные красивые победы одними над другими и наоборот были и будут.
    ES ES
    ES ES
    сегодня в 04:28
    Роналдиньо - это маг и волшебник. Наблюдать что он вытворял на поле просто эстетическое наслаждение =)
    Кайзер Созе
    Кайзер Созе ответил Zeychba
    сегодня в 03:42
    как сказал, чертяка😢
    Zeychba
    Zeychba
    сегодня в 03:25
    Даже если ты болел за соперника, невозможно было не влюбиться в его игру, даже если ты не интересовался футболом, наблюдая за ним, невозможно было не полюбить этот спорт. Наверное, Роналдиньо не был лучшим игроком в истории, но он был волшебником этой игры.
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:09
    Роналдиньо всегда был лучше Месси
    AdamsonM
    AdamsonM ответил Charismatic
    сегодня в 03:08
    Charismatic:
    Щас у сливочных бахнет в двойном размере. Гвардиола и про Месси...
      Абу-Мухаммад Курбангаджиев
      Абу-Мухаммад Курбангаджиев
      сегодня в 02:15
      Для был и будет лучшим только ронни 💪 Хот 10 золотых мячей возьмёт месси он для меня не будет лучшим Хот я болелщик барсы
      ATG
      ATG
      сегодня в 01:30
      Да, но Месси РВАЛ НАФИГ ВСЕХ тогда! Сейчас уже не то. Тем не менее даже сейчас он СИЛА
      Forever Atletico de Madrid
      Forever Atletico de Madrid
      сегодня в 01:22
      РоналдО!
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      сегодня в 01:08
      Лично для меня Ронни был и есть лучший
      Давуд
      Давуд
      сегодня в 00:39
      Сейчас начнется
      Сливочные пеналду74ры ждемс
      Charismatic
      Charismatic
      сегодня в 00:33
      Щас у сливочных бахнет в двойном размере. Гвардиола и про Месси...
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