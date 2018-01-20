Моуриньо: «Будем рады, если Кэррик войдёт в тренерский штаб по окончании сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что ветеран команды Майкл Кэррик, в ноябре прошедший процедуру лечения сердечной аритмии, собирается завершить карьеру игрока, а по окончании текущего сезона войти в тренерский штаб «Красных дьяволов»:

«Думаю, что решение завершить игровую карьеру в конце сезона, а не на прошлой неделе из-за проблем со здоровьем, – это хорошее решение как для команды, так и для него самого.

Мы все рады, и я ожидаю, что по окончании сезона он присоединится к тренерскому штабу, если не передумает. В клубе этому были бы очень рады. И я тоже был бы очень рад за него.

Думаю, скоро он сыграет. Не тренировавшись несколько месяцев, он снова с командой и может быть очень важным игроком для нас».