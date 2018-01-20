Гризманн и «Барселона» связали себя финансовыми обязательствами

Нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна продолжают сватать в «Барселону».

Сообщается, что «сине-гранатовые» уже договорились с французом о его переходе в каталонский клуб грядущим летом.

По слухам, игрок и клуб даже заключили некий договор, который подразумевает выплату денежной компенсации в случае, если сделка вдруг сорвется по вине одной из сторон.

При этом «Барселона» еще не договорилась о трансфере Гризманна с «Атлетико». У боссов клубов превосходные отношения друг с другом, потому в «Барсе» надеются, что им удастся приобрести игрока менее чем за 100 млн евро, прописанных в контракте француза в качестве отступных.

Ранее мы писали о том, что в каталонском клубе сохранили 7-й номер для Гризманна.