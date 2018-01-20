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Гризманн и «Барселона» связали себя финансовыми обязательствами

сегодня, 12:30

Нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна продолжают сватать в «Барселону».

Сообщается, что «сине-гранатовые» уже договорились с французом о его переходе в каталонский клуб грядущим летом.

По слухам, игрок и клуб даже заключили некий договор, который подразумевает выплату денежной компенсации в случае, если сделка вдруг сорвется по вине одной из сторон.

При этом «Барселона» еще не договорилась о трансфере Гризманна с «Атлетико». У боссов клубов превосходные отношения друг с другом, потому в «Барсе» надеются, что им удастся приобрести игрока менее чем за 100 млн евро, прописанных в контракте француза в качестве отступных.

Ранее мы писали о том, что в каталонском клубе сохранили 7-й номер для Гризманна.

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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy ответил mugik1973
сегодня в 16:26
mugik1973:
Гризман еще с тобой забыл по советоваться
Спасибо. мне очень важно твое мнение )) А на самом деле, вместо кого он играть будет сейчас? Вместо Суареса? Вместо Месси? Может Коутинье: Или совсем в полузащиту задвинут вместо Иньесты?
mugik1973
mugik1973 ответил Ystavshiy
сегодня в 16:23
Гризман еще с тобой забыл по советоваться
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 16:22
На повышение давно пора Гризману, но туда ли он собирается, с Тураном бы посоветоваться ему))
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:14
Самое главное Гриз сам желает попасть в команду великих...Бесспорно ему место уготовлено..
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:55
Пошла бомбежка.. Сливки взбиваются самопроизвольно
barcelonistas
barcelonistas ответил Ливерпулище
сегодня в 15:52
Топ-клуба*
barcelonistas
barcelonistas ответил Ливерпулище
сегодня в 15:51
Доля правды в твоих словах безусловно есть. Но напомни кто у Реала в основе из академии? У Барсы, напомню, таковых пять человек: Альба, Пике, Бускетс, Иньеста и Месси. При Гвардиоле с Хави, Пуйолем, Педро и Вальдесом было девять, не спорю! Но даже пять своих воспитанников в основе для любого другого клуба из области фантастики.

P.S. И с половину резервистов из академии.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:39
«Барселона» выступила с официальным заявлением, где опровергаются слухи о имеющейся договорённости с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

так что сливочные могут успокоиться на время, а то бомбит у них уже)
Ливерпулище
Ливерпулище ответил barcelonistas
сегодня в 15:12
Ага теперь стоит подумать , как разместить всех этих игроков на поле . Чем то вы реал 2000 ных годов напоминаете , и все меньше и меньше игрков из Ла массии. Знаешь , у меня такое ощущение , как будто Реал с Барсой местами поменялись , те молодежь скупают и в кое то веки воспитанники у них стали появляться . А у барсы наоборот куча звёзд и меньше своих
Zimmer
Zimmer
сегодня в 14:55
Можно сказать, определились.
рус фан
рус фан
сегодня в 14:48
Матрасы продают свою звезду прямому конкуренту и молчат в тряпочку.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 14:34
там прям прописано: если сделка срывается "по вине" гризманна, то тот платит 100 млн евро неустойки на расчетный счет месси) ну и, ясное дело, трансферу не бывать. знаем, кто его сорвет)
Igorello97
Igorello97
сегодня в 14:34
Хорошее усиления для Барсы, скорее всего перейдет.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:25
ГРизманн еще не перешел, а уже должен.
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь ответил Reiden
сегодня в 14:04
Reiden:
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
спасибо...
DVoxNN
DVoxNN ответил Zenit0077
сегодня в 13:49
Zenit0077:
Не совсем понимаю где и вместо кого он будет играть.. У Барсы есть тройка уже с Дембеле и плюс ещё Коутиньо под ними
Дембеле вечно ломается, да и Кусареса тож заменить некем в случае чего.
Reiden
Reiden ответил Самовлюблённый Конь
сегодня в 13:39
Самовлюблённый Конь:
не выходит:(
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 13:27
Не совсем понимаю где и вместо кого он будет играть.. У Барсы есть тройка уже с Дембеле и плюс ещё Коутиньо под ними
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь ответил Брулин
сегодня в 13:23
Брулин:
https://www.soccer.ru/news/1032741.shtml
не выходит:(
Брулин
Брулин
сегодня в 13:16
Спасибо Неймар! Без тебя, у нас этого не было бы)Все хейтили Бартомеу, а оказалось, что он один из лучших в мире
Брулин
Брулин ответил Самовлюблённый Конь
сегодня в 13:14
Самовлюблённый Конь:
как сделать так, что бы всё время был старый сайт, а не это УГ?..
https://www.soccer.ru/news/1032741.shtml
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь
сегодня в 12:54
как сделать так, что бы всё время был старый сайт, а не это УГ?..
311
311
сегодня в 12:53
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 12:47
    Барселона со всеми подписывает брачный контракт. Аха-ха)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:38
    как будет лето, тогда и пишите об этом))) а то одни слухи, да слухи...
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:37
    До лета, так до лета. Удачи Атлетико!!!
    barcelonistas
    barcelonistas
    сегодня в 12:33
    Если правда, то хватке Бартомеу можно только позавидовать. Кроме сделки по Дембеле, конечно. Чересчур много отдали за хрустального юношу, на место которого еще и намечалась сделка по недавнему номинанту на ЗМ.
    дурман
    дурман
    сегодня в 12:32
    Теперь будем до лето читать о Гризмане
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