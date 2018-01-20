Ковачич может вернуться в «Интер»

«Интер» готов предпринять попытку арендовать у «Реала» полузащитника Матео Ковачича.

23-летний хорват хочет играть чаще, а «нерадзурри» ищут усиление в среднюю линию команды. При этом в «Реале» готовы рассмотреть вариант с переходом игрока в «Интер» на правах аренды, если это позволит мадридскому клубу получить некие привилегии в вероятном трансфере нападающего миланцев Мауро Икарди.

Напомним, Ковачич в 2013 году перебрался в «Интер» из загребского «Динамо» за 11 млн евро, а в 2015 году был продан «Реалу» за 31 млн евро.