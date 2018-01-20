Пеллегрини: «Планируем, что Маскерано перейдёт в „Хебей Чайна Форчун“»

Главный тренер китайского клуба «Хебей Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини заявил о намерении переманить в свою команду защитника «Барселоны» Хавьера Маскерано:

«Планируем, что Маскерано перейдет к нам. Надо еще обсудить всю ситуацию с „Барселоной“, но Хавьер - игрок, в услугах которого я очень заинтересован.

При мне Маскерано дебютировал в „Ривер Плейт“. Он настоящий лидер, уверен, в китайской Суперлиге он будет успешен».

Ранее Маскерано признался, что близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб.