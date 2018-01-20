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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 Идет второй тайм, 66’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.13 11 23
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 1:4 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 3 3.5 2.3
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург 2:1 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг - - -
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 2.75 3.2 2.6
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.3 5 10.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 4.85 4.2 1.62
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«Челси» громит на выезде «Брайтон»

сегодня, 17:22
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«Челси» одержал разгромную победу над «Брайтоном» в матче 24-го тура английской Премьер-Лиги. Напомним, что полузащитник «Челси» Эден Азар в этом матче забил свой 100-й мяч в национальных чемпионатах.

Фалмер, стадион «Фалмер»

«Брайтон» - «Челси» 0:4 (0:2)
Голы: Азар 3, Виллиан 6, Азар 77, Мозес 89.

«Брайтон энд Хоув»: Райан, Скелотто, Даффи, Голдсон, Данк, Зуттнер, Проппер, Стефенс, Марч (Искьердо 84), Гросс (Каял 68), Хемед (Мюррей 68).
Главный тренер: Крис Хьютон.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Луис 59), Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо (Дзаппакоста 74), Виллиан (Мусонда 82), Батшуайи, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Скелотто 36, Даффи 57, Голдсон 79.

Судья: Джонатан Мосс.

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Все комментарии
блый-74
блый-74 ответил Великий Князь
сегодня в 19:57
Великий Князь:
Нейтральность по отношению к чему или кому?)
нужно орать когда княгиня сливочной португашки лучшая в стиле бадра.
блый-74
блый-74 ответил Остапчук 67
сегодня в 19:51
Остапчук 67:
Азар продолжает расти. "Челси" с важной победой!!!
Азар постарьше тебя
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 19:50
Челси с победой!
VIPded
VIPded
сегодня в 19:29
Азар машинище!!! Браво, Челси!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 18:57
Молодцы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:53
Брайтон без Зе Луиша - слабенький клуб.....)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:22
Я был уверен в победе Челси
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Великий Князь
сегодня в 18:17
Великий Князь:
Нейтральность по отношению к чему или кому?)
не очень хороший способ прикидываться фанатом туринского клуба сними же маску
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Великий Князь
сегодня в 18:16
Великий Князь:
Будешь улыбаться, когда "Чукотка" демобилизует каталонских "бойцов". Аха-ха)
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 18:06
    Неожиданно крупно.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил вoлгoдoн
    сегодня в 18:03
    вoлгoдoн:
    "Эвребе"- своеобразный тотем для обиженных. Лучше пересмотри матч и не уподобляйся халомадридским попугаям. Хоть как-то защитишь свою напыщенную "нейтральность")
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 18:03
      Матч в одни ворота...
      A-L-U-K-A-R-D
      A-L-U-K-A-R-D ответил Медив
      сегодня в 18:00
      Медив:
      Когда нет этих испанцев в составе, оно всяко лучше. Пусть выходит на поле один баск
      Думаю Алонсо в старте тоже не лишний)
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн ответил Великий Князь
      сегодня в 17:57
      Великий Князь:
      Нейтральность по отношению к чему или кому?)
        Roy Harper
        Roy Harper
        сегодня в 17:57
        ну, другого и не ожидалось. Должно было синих прорвать на голы. Идем дальше)
        Великий Князь
        Великий Князь ответил вoлгoдoн
        сегодня в 17:55
        вoлгoдoн:
        "Эвребе"- своеобразный тотем для обиженных. Лучше пересмотри матч и не уподобляйся халомадридским попугаям. Хоть как-то защитишь свою напыщенную "нейтральность")
        Нейтральность по отношению к чему или кому?)
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн ответил Великий Князь
        сегодня в 17:54
        Великий Князь:
        Это будет расплата за Эвребе)
        "Эвребе"- своеобразный тотем для обиженных.
        Лучше пересмотри матч и не уподобляйся халомадридским попугаям.
        Хоть как-то защитишь свою напыщенную "нейтральность")
        Великий Князь
        Великий Князь ответил вoлгoдoн
        сегодня в 17:52
        вoлгoдoн:
        Там посмотрим. Не исключаю такой поворот. Надеюсь подойдут нелегкомысленно.
        Это будет расплата за Эвребе)
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн ответил Великий Князь
        сегодня в 17:50
        Великий Князь:
        Будешь улыбаться, когда "Чукотка" демобилизует каталонских "бойцов". Аха-ха)
        Там посмотрим. Не исключаю такой поворот. Надеюсь подойдут нелегкомысленно.
        Великий Князь
        Великий Князь
        сегодня в 17:49
        С победой болельщиков Челси. В России таких не мало.
        Великий Князь
        Великий Князь ответил вoлгoдoн
        сегодня в 17:48
        вoлгoдoн:
        Чукотка по очкам догнала манков. Борьба за второе место будет жаркой)
        Будешь улыбаться, когда "Чукотка" демобилизует каталонских "бойцов". Аха-ха)
        YRunner
        YRunner ответил El Dassory
        сегодня в 17:47
        El Dassory:
        Какой ещё сайт футбольный посоветовали бы?
        Сайтов хороших достаточно но вот коллектив как тут тебе не найти.
        Медив
        Медив
        сегодня в 17:45
        Когда нет этих испанцев в составе, оно всяко лучше. Пусть выходит на поле один баск
        Zayac_65
        Zayac_65
        сегодня в 17:43
        Челси с победой!!!!
        FILL3286
        FILL3286 ответил El Dassory
        сегодня в 17:43
        El Dassory:
        Какой ещё сайт футбольный посоветовали бы?
        Футбол на куличках)
        El Dassory
        El Dassory
        сегодня в 17:42
        Какой ещё сайт футбольный посоветовали бы?
        FERIS
        FERIS
        сегодня в 17:41
        Аристократов с важной в моральном плане победой!
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 17:38
        Классный мачт от челси)
        Апл --сила)))
        С победой синии)!
        Таганский
        Таганский
        сегодня в 17:36
        Ну, наконец-то..
        Очень нужная победа, хоть и над аутсайдером.. Но все знают какие в АПЛ аутсайдеры..
        Так держать, Челси!!
        Всех с победой!!
        P.S. Азар красиво поступил, подарив футболку мальчишке..
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        сегодня в 17:33
        Азар продолжает расти.
        "Челси" с важной победой!!!
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