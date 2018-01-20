«Челси» громит на выезде «Брайтон»

«Челси» одержал разгромную победу над «Брайтоном» в матче 24-го тура английской Премьер-Лиги. Напомним, что полузащитник «Челси» Эден Азар в этом матче забил свой 100-й мяч в национальных чемпионатах.
Фалмер, стадион «Фалмер»
«Брайтон» - «Челси» 0:4 (0:2)
Голы: Азар 3, Виллиан 6, Азар 77, Мозес 89.
«Брайтон энд Хоув»: Райан, Скелотто, Даффи, Голдсон, Данк, Зуттнер, Проппер, Стефенс, Марч (Искьердо 84), Гросс (Каял 68), Хемед (Мюррей 68).
Главный тренер: Крис Хьютон.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Луис 59), Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо (Дзаппакоста 74), Виллиан (Мусонда 82), Батшуайи, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Скелотто 36, Даффи 57, Голдсон 79.
Судья: Джонатан Мосс.
Азарище провёл прекрасный матч. жаль не увидели Баркли, но посмотреть на голевой пас через все поле от Чарли было круто.
Азарище провёл прекрасный матч. жаль не увидели Баркли, но посмотреть на голевой пас через все поле от Чарли было круто.
"Челси" с важной победой!!!
"Челси" с важной победой!!!