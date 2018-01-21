Агент: «Оздоева хочет подписать „Локомотив“»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, подтвердил информацию о том, что в услугах его клиента заинтересован «Локомотив»:

«По Магомеду летом было конкретное предложение из „Спартака“, но он решил остаться в „Рубине“. Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату. Знаю, что сейчас его хочет взять „Локомотив“, но за Магомеда просят немаленькие деньги.

Сейчас ребятам [Оздоеву и Эльмиру Набиуллину] пять месяцев не платят зарплату, но я сказал руководству, что мы будем терпеть и не будем вставлять „нож в спину“. Не так, как делают другие футболисты, которые написали на клуб заявление и сидят довольные. Мы стараемся в подобных ситуациях не делать таких вещей, если вообще не будет критической ситуации.

У ребят есть понимание и вера в руководство, тренера и Республику Татарстан. Нужно пройти через становление нового коллектива».