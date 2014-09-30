Бернарду Силва: «Играть в России всегда тяжело»

Хавбек «Монако» Бернарду Силва уверен, что его ждет очень тяжелый матч против «Зенита» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это будет неимоверно сложный матч, потому что отправляться на выезд в Россию и играть там вечером всегда тяжело. Думаю, „Зенит“ сейчас пребывает в своей лучшей форме за последние годы, он действительно силен, и к тому же на его стороне будет погода. Наша цель ясна: мы хотим набрать три очка в этой встрече, а в итоге надеемся преодолеть групповую стадию», — сказал Силва.
«Это будет неимоверно сложный матч, потому что отправляться на выезд в Россию и играть там вечером всегда тяжело. Думаю, „Зенит“ сейчас пребывает в своей лучшей форме за последние годы, он действительно силен, и к тому же на его стороне будет погода. Наша цель ясна: мы хотим набрать три очка в этой встрече, а в итоге надеемся преодолеть групповую стадию», — сказал Силва.