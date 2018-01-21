Павлюченко сообщил о хорошем предложении из Индии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что к нему есть интерес от команд из Индии и Индонезии.

«Да, у меня есть предложения от клубов из Индии и Индонезии. Там меня ждут хоть завтра, и условия предлагают хорошие. Но очень смущают дальние перелеты – в одно место 10 часов лететь, в другое и вовсе 18! Один я туда не поеду, а с женой и двумя детьми летать слишком далеко.

Но я еще не дал окончательный ответ, пока думаю. Сейчас эти варианты обсуждаем с женой. Но в данный момент думаю, что все-таки откажусь от таких вариантов», - сказал Павлюченко.

Ранее Павлюченко заявил, что пока он не планирует завершать карьеру.