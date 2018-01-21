Павлюченко сообщил о хорошем предложении из Индии

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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Павлюченко сообщил о хорошем предложении из Индии

сегодня, 19:07

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что к нему есть интерес от команд из Индии и Индонезии.

«Да, у меня есть предложения от клубов из Индии и Индонезии. Там меня ждут хоть завтра, и условия предлагают хорошие. Но очень смущают дальние перелеты – в одно место 10 часов лететь, в другое и вовсе 18! Один я туда не поеду, а с женой и двумя детьми летать слишком далеко.

Но я еще не дал окончательный ответ, пока думаю. Сейчас эти варианты обсуждаем с женой. Но в данный момент думаю, что все-таки откажусь от таких вариантов», - сказал Павлюченко.

Ранее Павлюченко заявил, что пока он не планирует завершать карьеру.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:52
Рома помоги Крыльям в РФПЛ вернуться!
Брулин
Брулин
сегодня в 21:11
может не от клубов а от пляжей этих стран??
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 20:46
Роме лучше всего в Индию. Там хорошо развит хоккей на траве. Женский.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Сергей Саныч
сегодня в 19:54
Сергей Саныч:
Индийцы уже в курсе. Ждут Романа. https://www.youtube.com/watch?v=UowBG-T9gKM
Это если б Локомотив возглавил Бердыев
Alex-96
Alex-96
сегодня в 19:44
Почему то Рома не сказал из какого вида спорта эти клубы. Наверное крикет, или хоккей на траве, они вроде в Индии популярны.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 19:32
У Ромки нервишки ни к черту. Индия самое то для него, медитировать там будет и созерцать.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:30
На АЭС Куданкулам, монтажником)
Совершенно секретно)
Faustello
Faustello
сегодня в 19:29
Миллионер из трущоб - часть 2 )))
311
311 ответил fcspartak
сегодня в 19:28
fcspartak:
Географию в школе преподавал?)
Я подумал на матчи каждую неделю летать по 10 часов. Тем не менее разок слетать и жить там, можно осилить. И никак не 10 и 18 часов. В Мумбаи около 7 часов, в Джакарту около 11 часов.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 19:23
Хотите посетить Индию - не выходя из дома, почитайте книгу Шантарам. Ее уже назвали романом 21го века. И я согласен.
fcspartak
fcspartak ответил 311
сегодня в 19:22
311:
Откуда в Индии такие расстояния? В России во Владивосток лететь около 8 часов с Москвы.
Географию в школе преподавал?)
311
311
сегодня в 19:17
Откуда в Индии такие расстояния? В России во Владивосток лететь около 8 часов с Москвы.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:17
Ромка, дуй в "Зенит"! Тут всё рядом! "Сапсан" быстрей самолёта в центр Москва подкинет! Без пробок!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:14
Докатился...Индия и Индонезия...Ладно хоть не Монголия.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 19:13
Индийцы уже в курсе.
Ждут Романа.
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