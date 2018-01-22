Четыре испанских клуба за час объявили о переходах игроков из Саудовской Аравии

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Турция. Супер-Лига
  • Германия. Третья лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль Фонбет 11.5 5.5 1.27
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.5 16.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
  • Главные новости
  • Все новости
00:59
«Лион» нанес ПСЖ второе поражение в чемпионате59
00:40
«Интер» ушел от поражения в матче с «Ромой»49
00:38
«Барселона» не заметила «Бетис»97
23:42
Таски и Попов зимой могут покинуть «Спартак»34
21:54
«Милан» одержал волевую победу над «Кальяри»28
10:06
«Манчестер Сити» готов выплатить сумму отступных в 65 млн евро за Ляпорта0
09:50
Роналду в шутку сказал ребенку, что Месси - плохой5
09:34
Эмери: «Некоторые обстоятельства изменили ситуацию в игре с „Лионом“»1
09:24
Мбаппе: «Со мной всё в порядке»1
09:10
Петкович: «Все в Сербии следят за „Спартаком“»21
08:57
Вальверде: «Наслаждайтесь игрой Месси»3
08:48
Венгер - о Санчесе: «Не понимаю тех, кто уходит из „Арсенала“»19
08:35
Cуарес стал вторым уругвайцем, забившим 100 голов в Примере10
08:24
Петкович: «Думаю, лучшее у меня еще впереди»4
00:23
Мбаппе дважды получил травму в игре с «Лионом» и покинул поле на носилках11
00:12
«Динамо» и «Урал» поборются за форварда сборной Литвы8
23:55
«Челси» хочет купить форварда «Бернли»10
23:55
Маркиньос: «Истории о Неймаре в „Реале“ придумывает испанская пресса»4
23:39
Гаттузо: «„Милану“ необходимо поработать над концентрацией»2
23:32
Кессье: «Я многому учусь у Гаттузо»0
23:28
Мюллер: «„Бавария“ еще не вышла на тот уровень, который хочет»1
23:21
Видаль: «Я надеюсь выиграть Лигу чемпионов, поэтому останусь в „Баварии“ до лета»1
23:03
«Вест Хэм» потерял Кэрролла на три месяца3
22:56
Зидан: «Нам нужен был такой матч»5
22:54
В ближайшие часы ПСЖ объявит о подписании Диарра2

Четыре испанских клуба за час объявили о переходах игроков из Саудовской Аравии

сегодня, 00:18

Четыре испанских клуба «Вильярреал», «Леганес», «Леванте» и «Вальядолид» объявили об арендных соглашениях с футболистами из Саудовской Аравии в течение часа.

Салем Аль-Дасари перешел в «Вильярреал», Яхия Аль-Шери стал игроком «Леганеса», Фахад Аль-Муваллад пополнил состав «Леванте», а Ноух Аль-Муса присоединился к «Вальядолиду».

Напомним, что в октябре прошлого года Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты национальной команды в январе на правах аренды отправятся в испанские клубы, где они будут готовиться к ЧМ-2018. 

Сборная Саудовской Аравии является соперником России на групповой стадии ЧМ-2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Истанбул» усилился нападающим «Удинезе»
20 января 0
«Беневенто» взял в аренду полузащитника «Антальяспора»
20 января 1
«Порту» арендовал экс-нападающего «Спартака»
20 января 7
«Верона» подписала защитника «Болоньи»
19 января 0
«Хетафе» арендовал у «Кротоне» защитника Кабреру
16 января 0
Картер-Викерс вернулся из аренды в «Тоттенхэм»
15 января 2
Обсудить
Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 08:26
Очень грамотное решение Саудовской футбольной федерации. Даже если поиграть саудитам не придется (хотя этот момент, скорее всего, заранее оговорен и проплачен), всё равно тренировки в испанских клубах высшей лиги (с одноклубниками более высокого класса, чем на родине) не должны пропасть даром.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:56
А что удивительного,арабов в Испании уже не меньше чем обычных испанцев и скоро во всех европейских клубах будут Али,Сали и прочие Мухамеды...)
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:51
Ангел неБесГрешен:
В любом виде - а лишь бы навредить России. Кстати, там не испанцы ли из другой группы могут попасть на наших (в случае нашего выхода)? Посмотрел, точно, они. ОпасаюЦЦа хозяев, воэтому сделали ставку на арабов...
Кто может опасаться наших футболеров, это же смешно?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:46
Шейхи подсуетились...Зато у нас Валера начнет подтягивать сборную Исландии раз у Зенита с Аргентиной не шибко получается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:14
В любом виде - а лишь бы навредить России.
Кстати, там не испанцы ли из другой группы могут попасть на наших (в случае нашего выхода)?
Посмотрел, точно, они. ОпасаюЦЦа хозяев, воэтому сделали ставку на арабов...
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 07:11
Уровень уровнем, но факт остается фактом. После этих переходов у Саудитов больше России будут представители в топ лигах Европы
cska plus
cska plus
сегодня в 06:38
Нашим надо задуматься, это серьёзный шаг арабов.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:21
На поле их можно и не выпускать.
Zenit0077
Zenit0077 ответил старина
сегодня в 04:27
старина:
Из наших там только Черышев,надо остальных куда нибудь и правда пристроить
Усатый тренер сборной не знает что такое Ла Лига и поэтому о Черышеве он даже на слыхал
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 02:29
акция какая-то что ли? А амплуа новичков ?))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:40
Отлично! Удачи им и всей сборной Саудовской Аравии!
старина
старина
сегодня в 00:50
Из наших там только Черышев,надо остальных куда нибудь и правда пристроить
311
311
сегодня в 00:45
Арабы читеры! Наших тогда надо в Англию отправить, уравнять шансы на ЧМ!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100