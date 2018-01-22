Четыре испанских клуба за час объявили о переходах игроков из Саудовской Аравии

Четыре испанских клуба «Вильярреал», «Леганес», «Леванте» и «Вальядолид» объявили об арендных соглашениях с футболистами из Саудовской Аравии в течение часа.
Салем Аль-Дасари перешел в «Вильярреал», Яхия Аль-Шери стал игроком «Леганеса», Фахад Аль-Муваллад пополнил состав «Леванте», а Ноух Аль-Муса присоединился к «Вальядолиду».
Напомним, что в октябре прошлого года Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты национальной команды в январе на правах аренды отправятся в испанские клубы, где они будут готовиться к ЧМ-2018.
Сборная Саудовской Аравии является соперником России на групповой стадии ЧМ-2018.
Кстати, там не испанцы ли из другой группы могут попасть на наших (в случае нашего выхода)?
Посмотрел, точно, они. ОпасаюЦЦа хозяев, воэтому сделали ставку на арабов...
Кстати, там не испанцы ли из другой группы могут попасть на наших (в случае нашего выхода)?
Посмотрел, точно, они. ОпасаюЦЦа хозяев, воэтому сделали ставку на арабов...