Четыре испанских клуба за час объявили о переходах игроков из Саудовской Аравии

Четыре испанских клуба «Вильярреал», «Леганес», «Леванте» и «Вальядолид» объявили об арендных соглашениях с футболистами из Саудовской Аравии в течение часа.

Салем Аль-Дасари перешел в «Вильярреал», Яхия Аль-Шери стал игроком «Леганеса», Фахад Аль-Муваллад пополнил состав «Леванте», а Ноух Аль-Муса присоединился к «Вальядолиду».

Напомним, что в октябре прошлого года Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты национальной команды в январе на правах аренды отправятся в испанские клубы, где они будут готовиться к ЧМ-2018.

Сборная Саудовской Аравии является соперником России на групповой стадии ЧМ-2018.