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«Интер» ушел от поражения в матче с «Ромой»

сегодня, 00:40
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Рома» 1:1 (0:1)
Голы: Весино 86 - Эль-Шаарави 30.

«Интер»: Ханданович, Сантон (Энрике 75), Миранда, Шкриньяр, Канселу, Гальярдини (Брозович 46), Весино, Перишич, Борха Валеро, Кандрева (Эдер 70), Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Рома»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Наингголан, Стротман, Пеллегрини, Эль-Шаарави (Жуан 72), Джеко (Шик 83), Жерсон (Перес 70).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Перишич 56, Канселу 65.

Судья: Давиде Масса.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Милан» одержал волевую победу над «Кальяри».

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Все комментарии
Камелошка
Камелошка
сегодня в 09:57
В то время пока мой кузен валерошка задыхается от виличия милана я растваряюсь в экстазе бажественай тактической игры великаго Лучиана. Его гениальные идеи создают такое давление мозга што волосы вылетают. Его гению завидывают даже Зидун и Гвардиопа. Благадоря его мудрости новый Пирла Весина просто испепелил жалкие потуги ромы на скудету. Гатуза уже волнуется видь знает что этот мудрый наставник разграмит его милан в дерби. Скора треблы посыпяца как из рога изабилия. Я в привкушении нашего новаго виличия таварищи.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 09:25
У Интера было больше моментов,но в целом обе наиграли на то чтобы очки взять...
Великий Князь
Великий Князь ответил Zen-Aku
сегодня в 08:52
Zen-Aku:
Как по мне мы потеряли 2 очка чем заработали 1(((( Сантоша свидетель требла су.. в очередной и уже далеко не в первый раз показал что он полное днище в защите( На лавку его!
как по мне, вы совесть потеряли)
борька
борька
сегодня в 08:13
Добились ничьей.это хорошо!
nikolah
nikolah
сегодня в 07:36
есть проблески...
но нужен ЛЗ,Сантон это просто нечто...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:30
Ничья на руку конкурентам.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:16
    FILL3287
    FILL3287
    сегодня в 07:12
    Снова прокатил отскок!
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 05:38
    Типичный счет такой, чаще на ничью играют
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 02:47
    Интер отскочил!
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    сегодня в 02:14
    Рому только на первый тайм хватило. Дальше подсели. Только Раджа бился до конца. Хоть бухает и курит, а на 90 минут его одного хватило. Шик вообще недоразумение. Ходули вместо ног. У Интера лучше старичка Нагатомо вернуть, а то Сантон никакущий и в обороне и в нападении. Борха хоть и выдал пару хороших обостряющих, но в целом опять разочаровал.
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    сегодня в 01:38
    Как по мне мы потеряли 2 очка чем заработали 1(((( Сантоша свидетель требла су.. в очередной и уже далеко не в первый раз показал что он полное днище в защите( На лавку его!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 01:20
    предсказуемый футбол с предсказуемым результатом.остальется одно - когда уже итальянские команды на всю Европу греметь будут?
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Фернандо Алонсо
    сегодня в 01:10
    Фернандо Алонсо:
    он же не борется за титул. из конкурентов только Наполи. остальные как и предполагалось не выдержали темпа и посыпались
      Фернандо Алонсо
      Фернандо Алонсо ответил Великий Князь
      сегодня в 01:07
      Великий Князь:
      Дык сфИНкТОР отскочил((
      он же не борется за титул. из конкурентов только Наполи. остальные как и предполагалось не выдержали темпа и посыпались
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Фернандо Алонсо
      сегодня в 01:07
      Фернандо Алонсо:
      спасибо князь. а что плохого то для тебя? Юве только завтра играет
        Фернандо Алонсо
        Фернандо Алонсо ответил Великий Князь
        сегодня в 01:06
        Великий Князь:
        С победой, Алонсо. Опять у тебя хороший день, а у меня плохой.
        спасибо князь. а что плохого то для тебя? Юве только завтра играет
        pinturicchio86
        pinturicchio86 ответил УрсХох
        сегодня в 01:05
        УрсХох:
        Читаю комменты и думаю:дааа,любит наш народ Интер,ох и любит..........
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Фернандо Алонсо
          сегодня в 01:05
          Фернандо Алонсо:
          Рома во втором тайме вообще никакая была. Аллисон топовый кипер
          С победой, Алонсо. Опять у тебя хороший день, а у меня плохой.
          Горбатого могила исправит
          Горбатого могила исправит ответил Чемпионский Клык 3
          сегодня в 01:04
            Великий Князь
            Великий Князь ответил УрсХох
            сегодня в 01:04
            УрсХох:
            Читаю комменты и думаю:дааа,любит наш народ Интер,ох и любит..........
            И не говори.)
            Великий Князь
            Великий Князь ответил Горбатого могила исправит
            сегодня в 01:01
            Горбатого могила исправит:
            Что за уйня творится на ветке?)))
            Ничья возбудила интерастов. Аха-ха)
            Горбатого могила исправит
            Горбатого могила исправит ответил Зенкаковая нохча
            сегодня в 01:01
            Зенкаковая нохча:
            Спасибо тебе родной уууу ууууу ууууууу
            Именно так я тебя и представлял ахахаха )))
            УрсХох
            УрсХох
            сегодня в 01:00
            Читаю комменты и думаю:дааа,любит наш народ Интер,ох и любит..........
            pinturicchio86
            pinturicchio86 ответил картон вернулся
            сегодня в 00:59
            картон вернулся:
            Сестра зенака, нам забили только раз, а ведь раз не адидас. Всех сестёр интерасточек с отскоком!
            классный ник бро)))
            Горбатого могила исправит
            Горбатого могила исправит
            сегодня в 00:58
              Зенкаковая нохча
              Зенкаковая нохча ответил картон вернулся
              сегодня в 00:57
              картон вернулся:
              Сестра зенака, нам забили только раз, а ведь раз не адидас. Всех сестёр интерасточек с отскоком!
              Спасибо тебе родной уууу ууууу ууууууу
              картон вернулся
              картон вернулся
              сегодня в 00:56
                Чемпионский Клык 3
                Чемпионский Клык 3
                сегодня в 00:56
                  УрсХох
                  УрсХох ответил Кларк Маврелий
                  сегодня в 00:55
                  Кларк Маврелий:
                  Когда небудь мой племянник Валерошка бросит милан виликаго Гатузы и начнёт болеть за величественный интер. Держал в руках зуб нашего Моратти и знал что сила картона не даст нам проиграть. Трипищите мешки мы идём за всеми скудетами
                  Ты прав,бро,клянусь проломанной грудиной Матерацци!!!
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