«Интер» ушел от поражения в матче с «Ромой»

«Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Рома» 1:1 (0:1)
Голы: Весино 86 - Эль-Шаарави 30.
«Интер»: Ханданович, Сантон (Энрике 75), Миранда, Шкриньяр, Канселу, Гальярдини (Брозович 46), Весино, Перишич, Борха Валеро, Кандрева (Эдер 70), Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Рома»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Наингголан, Стротман, Пеллегрини, Эль-Шаарави (Жуан 72), Джеко (Шик 83), Жерсон (Перес 70).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Перишич 56, Канселу 65.
Судья: Давиде Масса.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Милан» одержал волевую победу над «Кальяри».
Я начинаю понимать,почему Раджа уже и не заикается о трэбле.
Я начинаю понимать,почему Раджа уже и не заикается о трэбле.