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«Интер» ушел от поражения в матче с «Ромой»

22 января 2018, 00:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» — «Рома» 1:1 (0:1)
Голы: Весино 86Эль-Шаарави 30.

«Интер»: Ханданович, Сантон (Энрике 75), Миранда, Шкриньяр, Канселу, Гальярдини (Брозович 46), Весино, Перишич, Борха Валеро, Кандрева (Эдер 70), Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Рома»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Наингголан, Стротман, Пеллегрини, Эль-Шаарави (Жуан 72), Джеко (Шик 83), Жерсон (Перес 70).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Перишич 56, Канселу 65.

Судья: Давиде Масса.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Милан» одержал волевую победу над «Кальяри».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
матос
матос
23 января 2018 в 10:18, ред.
Интер был лучше . Второй тайм так вообще на поле была лишь одна команда. Сантон это что то с чем-то просто( , чем Дальберт лысого не устраивает???
А у романистов наконец-то топарь в рамке , впервые на моей памяти , но на долго ли?
BagioR
BagioR ответ DawnOfDestiny (комментарий удален) (раскрыть)
22 января 2018 в 13:53
Ну пока Юва за всю Италию гремит на всю Европу.
Санчо Панса
Санчо Панса
22 января 2018 в 10:12
Отскочили нерадзурри, ох отскочили! Чемпионами в этом сезоне им конечно же не быть, тем более с такой игрой. Впрочем, Спаллетти строит команду на будущее, ага)
Санчо Панса
Санчо Панса
22 января 2018 в 10:06
Отскочили нерадзурри, ох отскочили! Чемпионами в этом сезоне им конечно же не быть. Спаллетти ведь строит команду на будущее, ага)
Камелошка
Камелошка
22 января 2018 в 09:57
В то время пока мой кузен валерошка задыхается от виличия милана я растваряюсь в экстазе бажественай тактической игры великаго Лучиана. Его гениальные идеи создают такое давление мозга што волосы вылетают. Его гению завидывают даже Зидун и Гвардиопа. Благадоря его мудрости новый Пирла Весина просто испепелил жалкие потуги ромы на скудету. Гатуза уже волнуется видь знает что этот мудрый наставник разграмит его милан в дерби. Скора треблы посыпяца как из рога изабилия. Я в привкушении нашего новаго виличия таварищи.
MIKITA463295
MIKITA463295
22 января 2018 в 09:25
У Интера было больше моментов,но в целом обе наиграли на то чтобы очки взять...
борька
борька
22 января 2018 в 08:13
Добились ничьей.это хорошо!
nikolah
nikolah
22 января 2018 в 07:36
есть проблески...
но нужен ЛЗ,Сантон это просто нечто...
КЭТиК
КЭТиК
22 января 2018 в 07:30
Ничья на руку конкурентам.
Sadjon
Sadjon
22 января 2018 в 07:16
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    22 января 2018 в 05:38
    Типичный счет такой, чаще на ничью играют
    Kerri
    Kerri
    22 января 2018 в 02:47
    Интер отскочил!
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    22 января 2018 в 02:14
    Рому только на первый тайм хватило. Дальше подсели. Только Раджа бился до конца. Хоть бухает и курит, а на 90 минут его одного хватило. Шик вообще недоразумение. Ходули вместо ног. У Интера лучше старичка Нагатомо вернуть, а то Сантон никакущий и в обороне и в нападении. Борха хоть и выдал пару хороших обостряющих, но в целом опять разочаровал.
    En Sabah Nur
    En Sabah Nur
    22 января 2018 в 01:38, ред.
    Как по мне мы потеряли 2 очка чем заработали 1(((( Сантоша свидетель требла су.. в очередной и уже далеко не в первый раз показал что он полное днище в защите( На лавку его!
    Фернандо Алонсо
    Фернандо Алонсо ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
    22 января 2018 в 01:07
    он же не борется за титул. из конкурентов только Наполи. остальные как и предполагалось не выдержали темпа и посыпались
    Фернандо Алонсо
    Фернандо Алонсо ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
    22 января 2018 в 01:06
    спасибо князь. а что плохого то для тебя? Юве только завтра играет
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответ УрсХох (раскрыть)
    22 января 2018 в 01:05
      УрсХох
      УрсХох
      22 января 2018 в 01:00
      Читаю комменты и думаю:дааа,любит наш народ Интер,ох и любит..........
      pinturicchio86
      pinturicchio86
      22 января 2018 в 00:59
      классный ник бро)))
      УрсХох
      УрсХох ответ Кларк Маврелий (комментарий удален) (раскрыть)
      22 января 2018 в 00:55
      Ты прав,бро,клянусь проломанной грудиной Матерацци!!!
      4ever Ars
      4ever Ars
      22 января 2018 в 00:51
      Спасли экспресс))
      УрсХох
      УрсХох ответ pinturicchio86 (раскрыть)
      22 января 2018 в 00:50
      С языка снял.
      УрсХох
      УрсХох
      22 января 2018 в 00:48, ред.
      Прямо скажем,Рома отскочила.Второй тайм - полный провал.\
      Я начинаю понимать,почему Раджа уже и не заикается о трэбле.
      pinturicchio86
      pinturicchio86
      22 января 2018 в 00:48
      бред от ди франческо, зачем начал счет держать, только Юве может держать счет на классе а у ромашки класс полностью отсутствует, да еще и на трех защей перешел
      dzvinka
      dzvinka
      22 января 2018 в 00:46, ред.
      Если бы купили этого воротчика Аллисона Беккера за 50-60 лямов - я был бы счастлив. Уверен Мончи бы продал за столько с потрохами. Даже слепому после просмотренного тайма игры этого парня станет понятно, что он лучше Кариуса+Миньеле когда они оба в одной рамке. Но Клопп не ищет ведь легких путей, с****.
      Фернандо Алонсо
      Фернандо Алонсо
      22 января 2018 в 00:45
      Рома во втором тайме вообще никакая была. Аллисон топовый кипер
      Фара Миркасимов
      Фара Миркасимов
      22 января 2018 в 00:44
      Ну что там Икарди он тоже не нужен Реалу
      dzvinka
      dzvinka
      22 января 2018 в 00:44, ред.
      это как возня щенка с картонной коробкой... и порвать не может... и пройти мимо тоже... ни то, ни се. "Претенденты на чемпионство", что те, что другие. мухахаха
      Fuad Samedzadeh
      Fuad Samedzadeh
      22 января 2018 в 00:43
      Великий князь!!!!
      Ну как вам ничейка???
      Гость
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