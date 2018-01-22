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Cуарес стал вторым уругвайцем, забившим 100 голов в Примере

сегодня, 08:35
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, оформивший в последнем матче с «Бетисом» дубль, довел количество своих голов в Ла Лиге до юбилейной отметки. Суарес забил свой сотый мяч в чемпионате и таким образом стал вторым уругвайцем, которому покорилась эта гроссмейстерская отметка. Первым был бывший игрок «Атлетико» Диего Форлан (128).

Кроме того, отметился дежурным рекордом и Лионель Месси. Он впервые в карьере делает результативные передачи в пяти матчах Примеры кряду. Также Месси стал первым игроком в Ла Лиге, который в каждом из последних десяти сезонов забивает минимум 25 голов во всех турнирах.

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 10:02
Суарес уже не чистый форвард, много времени в глубине ходит чтобы Мессе ножки подставлял.
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
сегодня в 09:55
Атака у сборной Уругвая конечно космос. В топ-6 бомбардиров Примеры 3 уругвайца - Суарез (15 голов), Кристиан Стуани из Жироны (10 голов), Макси Гомес из Сельты (9 голов), а Кавани первый в Лиге 1. На ЧМ-2018 Игорьку минимум 5 накидают...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 09:10
Модераторы где новость про симуляцию Роналду!???????
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 09:09
Лучший центр нападающий, вернулся в свою былую форму, уверен отметка в 128 голов вскоре уже покорится тоже
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:03
Поздравляю!!!
grafff
grafff
сегодня в 08:58
Скоро обгонит форлана
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:58
Ну тут нет ничего удивительного,он ведь играет за лучшую команду мира и ставить рекорды ему статусу положено!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:56
Играя за лидера в Примере ...учитывая разницу в классе....и проводя 90% времени в атаке.....думаю Смолов уже за две сотни перевалил бы........
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 08:52
Месси всегда единственный и неповторимый))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:43
Третьего уругвайца пока даже на горизонте не видно.
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