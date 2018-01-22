Cуарес стал вторым уругвайцем, забившим 100 голов в Примере

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, оформивший в последнем матче с «Бетисом» дубль, довел количество своих голов в Ла Лиге до юбилейной отметки. Суарес забил свой сотый мяч в чемпионате и таким образом стал вторым уругвайцем, которому покорилась эта гроссмейстерская отметка. Первым был бывший игрок «Атлетико» Диего Форлан (128).

Кроме того, отметился дежурным рекордом и Лионель Месси. Он впервые в карьере делает результативные передачи в пяти матчах Примеры кряду. Также Месси стал первым игроком в Ла Лиге, который в каждом из последних десяти сезонов забивает минимум 25 голов во всех турнирах.