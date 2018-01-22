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В Ростове-на-Дону гостей ЧМ-2018 встретят джазом и казачьим фольклором

сегодня, 10:42

Большая культурная программа будет организована в Ростове-на-Дону для гостей чемпионата мира 2018 года. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития Ростовской области.

«Фан-зоной определена площадь Театральная, на которой будет подготовлена культурно-развлекательная программа. Рабочей группой подготовлен план, включающий цикл общедоступных концертных программ на открытом воздухе на 8 тематических площадках, межрегиональный фестиваль казачьего фольклора „Нет вольнее Дона Тихого“, экскурсионные программы для гостей и участников ЧМ-2018, фестиваль „Шедевры русской музыки“».

С начала июня заработают сразу несколько зон активностей болельщиков. Так, в пешеходной зоне переулка Соборный планируют провести концертные программы в рамках Международного джазового фестиваля «Ростовский джаз приглашает». 

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала.

Одним из послов города на мундиале является Виктория Лопырева.

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Все комментарии
Леха Николаев
Леха Николаев
сегодня в 18:05
ой эти кошмарные казаки, брррррр...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:00
Как можно было назначить эту мартышку Лопырёву послом на мундиале?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:51
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:44
    Как обычно устроят пир во время чумы.
    fcspartak
    fcspartak
    сегодня в 11:24
    в питере и организовывать ничего не нужно) достаточно бакланов, сожравших крышу и самого большого в европе толчка для отведавших питерской шавермы из этих бакланов
    LOpp
    LOpp ответил ДАША Д
    сегодня в 11:16
    ДАША Д:
    В общем ни чем не отличается от празднования обычного дня города.
    на день города еще Мот или Шатунов приезжают.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 11:02
    В общем ни чем не отличается от празднования обычного дня города.
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