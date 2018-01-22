В Ростове-на-Дону гостей ЧМ-2018 встретят джазом и казачьим фольклором

Большая культурная программа будет организована в Ростове-на-Дону для гостей чемпионата мира 2018 года. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития Ростовской области.

«Фан-зоной определена площадь Театральная, на которой будет подготовлена культурно-развлекательная программа. Рабочей группой подготовлен план, включающий цикл общедоступных концертных программ на открытом воздухе на 8 тематических площадках, межрегиональный фестиваль казачьего фольклора „Нет вольнее Дона Тихого“, экскурсионные программы для гостей и участников ЧМ-2018, фестиваль „Шедевры русской музыки“».

С начала июня заработают сразу несколько зон активностей болельщиков. Так, в пешеходной зоне переулка Соборный планируют провести концертные программы в рамках Международного джазового фестиваля «Ростовский джаз приглашает».

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала.

Одним из послов города на мундиале является Виктория Лопырева.