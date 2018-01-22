«Краснодар» одержал победу над ташкентским «Локомотивом»

«Краснодар» обыграл ташкентский «Локомотив» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.
Абу-Даби, стадион «NYU Абу-Даби»
«Краснодар» - «Локомотив» Ташкент 2:1 (1:1)
Голы: Вандерсон 12, Лаборде 56 - Каримов 12.
«Краснодар»: Крицюк (Синицын 46), Мартынович (Гранквист 46), Нестеренко (Рамирес 46), Шишкин (Каборе 46), Янбаев (Стежко 46), Жигулев, Жоаозиньо (Перейра 46), Калини, Ристич (Классон 46), Вандерсон (Лаборде 46), Воробьев (Мамаев 46).
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«Локомотив»: Нестеров, Мутафаев, Тухтахуджаев, Мухаммадиев, Абдуллаев, Бикмаев, Мирзаев, Йелич, Каримов, Алибаев, Бобожонов.
Главный тренер: Андрей Микляев.
Предупреждения: Тухтахуджаев 23, Вандерсон 33, Перейра 56.
Судья: Яхья Ахмед Аль-Балуши.
Ранее московский «Спартак» уступил «Астане» в товарищеском матче.