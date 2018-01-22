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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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«Краснодар» одержал победу над ташкентским «Локомотивом»

сегодня, 17:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Ташкент)ЛокомотивМатч завершен

«Краснодар» обыграл ташкентский «Локомотив» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Абу-Даби, стадион «NYU Абу-Даби»

«Краснодар» - «Локомотив» Ташкент 2:1 (1:1)
Голы: Вандерсон 12, Лаборде 56 - Каримов 12.

«Краснодар»: Крицюк (Синицын 46), Мартынович (Гранквист 46), Нестеренко (Рамирес 46), Шишкин (Каборе 46), Янбаев (Стежко 46), Жигулев, Жоаозиньо (Перейра 46), Калини, Ристич (Классон 46), Вандерсон (Лаборде 46), Воробьев (Мамаев 46).
Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Локомотив»: Нестеров, Мутафаев, Тухтахуджаев, Мухаммадиев, Абдуллаев, Бикмаев, Мирзаев, Йелич, Каримов, Алибаев, Бобожонов.
Главный тренер: Андрей Микляев.

Предупреждения: Тухтахуджаев 23, Вандерсон 33, Перейра 56.

Судья: Яхья Ахмед Аль-Балуши.

Ранее московский «Спартак» уступил «Астане» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил cska plus
сегодня в 21:01
Одни кони продажные позорят страну,Гинеру клонись больше и перед сном незабудь
blitz
blitz ответил cska plus
сегодня в 19:40
cska plus:
Молодцы быки! Один спартак позорит страну.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 19:33
    А где же тусуется Федерико??? Подозрительное отсутствие. Видать чумаданы собирает, вот только куда???
    D.vil
    D.vil
    сегодня в 19:30
    Смолова отложили на продажу;)
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 19:22
    Краснодар с победой!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 18:49
    Ну хоть кто-то умеет побеждать
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 18:46
    Молодцы быки! Один спартак позорит страну.
    Igorello97
    Igorello97
    сегодня в 18:44
    Вандерсон хороший гол забил.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 18:31
    два гола на одной минуте? впервые
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 18:31
    Быков с победой!
    OLESOCC
    OLESOCC ответил борька
    сегодня в 18:27
    борька:
    Без Федора!
    А где Хведя, уже в Реале?.
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    сегодня в 18:23
    Анжи разгромил Заглембе 3:0,soccer не хочет об этом писать.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 18:12
    А ФЕДЯ ГДЕ???
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 18:04
    Быков с победой, лихо играли, тренеру респект, хорошую и вовремя замену сделал.
    борька
    борька
    сегодня в 17:54
    Без Федора!
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