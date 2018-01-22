«Барселона» нашла замену Иньесте в клубе Примеры

СМИ утверждают, что «Барселона» близка к приобретению полузащитника «Бетиса» Фабиана Руиса.
21-летний хавбек, который вчера отыграл 88 минут против каталонцев в матче 20-го тура Примеры, является одним из лучших игроков «огурцов» в текущем сезоне: на его счету два гола и три результативные передачи в 16 встречах.
В «Барсе» видят в перспективном футболисте замену немолодеющему Андресу Иньесте. По слухам, клубы уже договорились о будущем переходе игрока, при этом пока Руис продолжит выступать за «Бетис» на правах аренды.
Думаю будет стоить лимонов 200, приблизительно по 40 лямов за килограмм)
Думаю будет стоить лимонов 200, приблизительно по 40 лямов за килограмм)
А так дааа школа *прекрасна*))0
А так дааа школа *прекрасна*))0