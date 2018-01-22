«Барселона» нашла замену Иньесте в клубе Примеры

СМИ утверждают, что «Барселона» близка к приобретению полузащитника «Бетиса» Фабиана Руиса.



21-летний хавбек, который вчера отыграл 88 минут против каталонцев в матче 20-го тура Примеры, является одним из лучших игроков «огурцов» в текущем сезоне: на его счету два гола и три результативные передачи в 16 встречах.

В «Барсе» видят в перспективном футболисте замену немолодеющему Андресу Иньесте. По слухам, клубы уже договорились о будущем переходе игрока, при этом пока Руис продолжит выступать за «Бетис» на правах аренды.