«Анжи» разгромил польский «Заглембе» в контрольном матче

«Анжи» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции провел контрольный поединок с польским «Заглембе» и разгромил соперника.
«Анжи» - «Заглембе» (Польша) - 3:0 (2:0)
Голы: Хубулов 6, Поку 28, Прудников 53.
«Анжи» (первый тайм): Лория, Чанселор, Черов, Брызгалов, Яковлев, Антон, Тетрашвили, Хубулов, Глебов, Поку, Лескано.
«Анжи» (второй тайм): Будаков, Удунян, Чанселор, Халимбеков, Эльмурзаев, Бакаев, Чайковский, Маркелов, Закиров, Калмыков, Прудников.
Главный тренер: Вадим Скрипченко
Анжи при минимальных ресурсах в этот раз проводит осмысленную
трансферную политику с учетом точечного приобретения игроков.
Анжи при минимальных ресурсах в этот раз проводит осмысленную
трансферную политику с учетом точечного приобретения игроков.