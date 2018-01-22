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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль Фонбет 11.5 6 1.3
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.63 3.55 6
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.35 17.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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«Ростов» вновь сыграл вничью под руководством Карпина

сегодня, 19:01

«Ростов» на сборе в Турции сыграл вничью с еще одним румынским клубом. На этот раз «желто-синие» расписали мировую с «Вииторулом».

«Ростов» - «Вииторул» (Румыния) - 1:1 (0:1)
Голы: Ионов 66 - Лима 13.

«Ростов» (первый тайм): Песьяков, Макеев, Сухомлинов, Киреев, Шомуродов, Майер, Вебер, Соловьев, Гацкан, Зуев, Дядюн.
«Ростов» (второй тайм): Абаев, Сухомлинов, Байрамян, Гулиев, Плиев, Чуперка, Ингасон, Калачев, Сигурдарсон, Ионов, Скопинцев.
Главный тренер: Валерий Карпин.

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin
сегодня в 22:16
Колян всем подряд дерзит лишь бы прикрыть туркмена
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Bekelman55
сегодня в 22:00
Bekelman55:
Ионов забил? Вратаря не было на воротах что ли?
Спасибо Друг за Ростовские Подарки! Честно - не ожидал.)
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 21:45
Тактика Торпедо Армавир действует в Ростове.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 21:44
Вывод: Валера > итальяшка.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:09
Всё хорошо.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 20:23
Казанский:
Леха,я понимаю,что у тебя есть претензии к КББ,но пойми,что в массовом уходе игроков из Ростова виноват не только он один...Да,есть и его вина в том,что футболисты не хотели играть под руководством другого тренера.Так было и в Рубине в 2012 году,когда Натхо,Анльдьи,Еременко и т.д. прямо заявили,что если уволят Бердыева,то они покинут Рубин..
Колян, не надо ворошить старое, грязное бельё. Все эти события - уже в прошедшем времени. У Вас в Казани - Курбан Бекиевич, у нас в Ростове - Валерий Георгиевич. Сейчас движение - только Вперед и у Ростова, и у Рубина. Я в это Верю.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 20:16
Ионов забил? Вратаря не было на воротах что ли?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:05
Тягомотина от Карпина, вымученные ничейки, как это знакомо!
Казанский
Казанский ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 20:04
Лёха Шахтинский:
Коляныч, так всегда и будет впредь. Мы не первый год друг друга знаем и Отлично общаемся. Замётано и Супер Железно-бетонно Казанский Друг! Всё отл и норм! Смотрим и болеем за наш Российский Футбол.)))
Леха,я понимаю,что у тебя есть претензии к КББ,но пойми,что в массовом уходе игроков из Ростова виноват не только он один...Да,есть и его вина в том,что футболисты не хотели играть под руководством другого тренера.Так было и в Рубине в 2012 году,когда Натхо,Анльдьи,Еременко и т.д. прямо заявили,что если уволят Бердыева,то они покинут Рубин..
Bulat Pirgalin
Bulat Pirgalin
сегодня в 19:56
Армавирский синдром.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 19:55
Казанский:
Леха,давай без обид...
Коляныч, так всегда и будет впредь. Мы не первый год друг друга знаем и Отлично общаемся. Замётано и Супер Железно-бетонно Казанский Друг! Всё отл и норм! Смотрим и болеем за наш Российский Футбол.)))
Казанский
Казанский ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 19:48
Лёха Шахтинский:
Коль - Спасибо!!!
Леха,давай без обид...
Казанский
Казанский ответил drug01
сегодня в 19:47
drug01:
Знакомый почерк Карпина играть на ничью как было у Бердыева!
Помниться Бердыев и Спартак и Зенит и коней гонял с разницей в 2-3 мяча..Про какие ничьи ты пишешь?))
silver-line
silver-line ответил 112910415
сегодня в 19:44
Ну играли с действующим чемпионом Румынии,напомни как свои товарняки сьиграли Локо,Спам,Кони?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 19:43
Казанский:
Отцу твоему только здоровья пожелать хочу..Но не нужно же бросаться,не разобравшись...ты знаешь сам,как я отношусь к Ростову и этого мнения не поменял
Коль - Спасибо!!!
Казанский
Казанский ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 19:42
Лёха Шахтинский:
Колян, не буду я ничё писать. Тем более пословицы. Не хочу. Я только приехал с работы, был очень тяжёлый день, я сейчас ездил к больному отцу и просто устал. Если Вам весело - веселитесь.
Отцу твоему только здоровья пожелать хочу..Но не нужно же бросаться,не разобравшись...ты знаешь сам,как я отношусь к Ростову и этого мнения не поменял
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 19:39
Казанский:
Леха,напиши мне мне пословицу "Говорят,что в Казани пироги с глазами,их едят-они глядят"(это про местные пирожки (перемяч или про биш-бармак,у которых посредине отверстие)) и я не обижусь,т.к. это про местное национальное достояние.Зачем же обижаться на гордость Ростова,их знаменитых донских раков?
Колян, не буду я ничё писать. Тем более пословицы. Не хочу. Я только приехал с работы, был очень тяжёлый день, я сейчас ездил к больному отцу и просто устал. Если Вам весело - веселитесь.
drug01
drug01
сегодня в 19:39
Знакомый почерк Карпина играть на ничью как было у Бердыева!
blitz
blitz
сегодня в 19:38
Все играют и не проигрывают, и только тарасовские дважды уже проиграли.
А чемпион то не настоящий.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:38
Нормальный полет.
112910415
112910415
сегодня в 19:34
Валерий Карпин всем покажет..
Примерно 20 ничьих подряд ему по силам!
Казанский
Казанский ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 19:31
Лёха Шахтинский:
Мой ответ: Посмотрим на игру Ростова весной. Я думаю будут изменения в лучшую сторону. Коля, только давай - про Донских раков - не надо. 7 раз подумай, прежде чем пост написать.
Леха,напиши мне мне пословицу "Говорят,что в Казани пироги с глазами,их едят-они глядят"(это про местные пирожки (перемяч или про биш-бармак,у которых посредине отверстие)) и я не обижусь,т.к. это про местное национальное достояние.Зачем же обижаться на гордость Ростова,их знаменитых донских раков?
grafff
grafff
сегодня в 19:29
Что с карпиным что без
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 19:25
Казанский:
Леха,ни какой грубости...Просто вопрос...
Мой ответ: Посмотрим на игру Ростова весной. Я думаю будут изменения в лучшую сторону. Коля, только давай - про Донских раков - не надо. 7 раз подумай, прежде чем пост написать.
Казанский
Казанский ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 19:22
Лёха Шахтинский:
Колян - не груби. Не красиво.
Леха,ни какой грубости...Просто вопрос...
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Казанский
сегодня в 19:21
Казанский:
А на фига вам скандинавы?Они не спасут донских раков...
Колян - не груби. Не красиво.
Казанский
Казанский ответил Аксинья
сегодня в 19:19
Аксинья:
Это пока обкатка, тем более мужики (Гацкан и Калачев) разведены в разные составы...Смотреть начнем по весне что к чему, нашим мужикам да побольше викингов в подмогу...
А на фига вам скандинавы?Они не спасут донских раков...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:13
Это пока обкатка, тем более мужики (Гацкан и Калачев) разведены в разные составы...Смотреть начнем по весне что к чему, нашим мужикам да побольше викингов в подмогу...
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 19:12
Валера, верим!!!!!!

Казанский
Казанский
сегодня в 19:11
Не проиграли и молодцы))
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