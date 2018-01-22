«Ростов» вновь сыграл вничью под руководством Карпина

«Ростов» на сборе в Турции сыграл вничью с еще одним румынским клубом. На этот раз «желто-синие» расписали мировую с «Вииторулом».

«Ростов» - «Вииторул» (Румыния) - 1:1 (0:1)

Голы : Ионов 66 - Лима 13.

«Ростов» (первый тайм): Песьяков, Макеев, Сухомлинов, Киреев, Шомуродов, Майер, Вебер, Соловьев, Гацкан, Зуев, Дядюн.

«Ростов» (второй тайм): Абаев, Сухомлинов, Байрамян, Гулиев, Плиев, Чуперка, Ингасон, Калачев, Сигурдарсон, Ионов, Скопинцев.

Главный тренер: Валерий Карпин.