Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ

1715242225

вчера, 11:10

Лучшим тренером апреля в Российской Премьер-Лиге признан исполняющий обязанности рулевого «Спартака» .

По итогам голосования болельщиков и экспертов РПЛ боснийский специалист обошёл Сергея Игнашевича из «Балтики», за которого проголосовало большинство комментаторов канала «Матч Премьер».