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Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ

вчера, 11:10

Лучшим тренером апреля в Российской Премьер-Лиге признан исполняющий обязанности рулевого «Спартака» Владимир Слишкович.

По итогам голосования болельщиков и экспертов РПЛ боснийский специалист обошёл Сергея Игнашевича из «Балтики», за которого проголосовало большинство комментаторов канала «Матч Премьер».

Под руководством Слишковича московская команда провела три матча в чемпионате России в прошлом месяце, одержав две победы (над «Ростовом» и «Локомотивом») и один раз сыграв вничью (с ЦСКА).

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:04
Если нет опыта ,тогда куда ты лезешь в тренеры ? Отказался бы . Ладно ,посмотрим . От нас ничего не зависит .
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 00:20
Много лет быть рядом с футболистами и знать их возможности- это одно, а быть, уже самому ГТ и думать, как их использовать- совсем другое. Здесь уже ответственность- и за результат- и за руководство командой.
Тем более, опыта, в такой должности- у Слишковича нет, а это очень важно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:13
Поэтому надо всеми правдами и не правдами возвращать Тедеско ! Это его стиль .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11
Не соглашусь с тобой . Его шараханье можно было бы понять ,если он впервые видел этих игроков и не знал их потенциал . Слишкович провёл не мало времени бок о бок с Абаскалем и знает этих игроков ,как облупленных . А из отсутствующих был только Мартинш из-за перебора жёлтых . Ставить было кого . Выбор у него был . Поэтому ,невольно .задаёшься вопросом , а сильнее ли он испанца ? Первое ,что у меня вырвалось изо рта ,когда в основе с Пари Н-Н , я увидел Умярова ,с Литвиновым , было - бл...........дь ,верните Абаскаля !!!!! ))))))))
Сп62
Сп62 ответ albucid (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
А его ещё тренером не назначили. Он пока ИО. К тому же ни кто не обещает, что он будет лучшим завтра и послезавтра. По итогам апреля набрал голосов больше. Это всего лишь эпизод в футбольной жизни и придавать ему большого значения, а тем более, как некоторые, переживать не стоит.
НарваФанат
НарваФанат
вчера в 20:07, ред.
Грех так говорить...Но мне кажется, что любой тренер, с таким подбором игроков, будет лучшим...Хоть Ташуев , хоть Талалаев.. Просто Рыжик был не о чем...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:47
Еще импонирует знание языков на приличном уровне, человек не глупый, может поймалт фарт, а может и для больших дел . с днем Победы всех!
True Story
True Story
вчера в 19:37
Ученик превзошел своего учителя Абаскаля. И видимо еще он нашел конспекты великого спартаковца Дмитрия Гунько. Теперь Спартак непобедим!
pomor45
pomor45 ответ albucid (раскрыть)
вчера в 19:12
Упрямо проводить эксперименты по наступу на грабли, рассчитывая на положительную отдачу, но глупые грабли упорно бьют в лоб. Абаскаль, между прочим тоже неплохо начинал, вызывая вожделенные надежды и у экспертов и, особенно, у болельщиков. Но, увы, увы, увы. Поэтому судить об успешности Слишковича слишком рано. Подозреваю, что в Спартаке собака зарыта не только в тренерском штабе. Там, видимо, всё ещё "федуны" и "заремы" руль не отпускают.
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 18:59
Поражение может случиться от быков, но не по игре, а по другим соображениям. По каким, оглашать не буду- это конспирология...)))
Интерес
Интерес
вчера в 18:09
Да пофиг все эти "промежуточные звания и титулы".Всё равно выше 4 места не подняться.А опустится,так и его быстро с пьедестала опустят.У нас это просто.Впрочем,как и везде.
ABir
ABir
вчера в 18:01
Заслужил - при нем без поражений
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:07
Хочется верить, что у него всё получится. Пока неплохо- приятная игра к восприятию... Но надо время.)))
sv_1969
sv_1969 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 15:58
пока руководство не будет нормальным! мне так кажется
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:57
А мне кажется что ему не дадут работать и скоро приведут другого Абассаля)))
albucid
albucid
вчера в 15:18
Слишкович лучший тренер? Это слишком! У меня есть большие сомнения, что с его философией "как бы чего не вышло", он вообще когда-нибудь состоится в качестве главного тренера. Во всяком случае, при нем Спартак начал исповедовать примитивный, трусливый и тошнотворный антифутбол. Смотреть на такое унылое г**** может быть интересно только самым глупым и невзыскательным фанатам красно-белых.
В прочем, у Спартака уже стало дурной традицией назначать старшими тренерами кого попало, а потом посыпать голову пеплом и сокрушаться почему их команда никак не заиграет.
В общем, как говорится, самая большая глупость - делать все время одно и то же, но надеяться получить какой-то другой результат.
Attacante_88
Attacante_88 ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 15:15
При Слишковиче в апреле Спартак провёл три матча. Победа над Ростовом, ничья с ЦСКА и победа над ЛОКО.
Какие 12 очков у Ахмата, если они 2 из 5 матчей за апрель проиграли??? Тоже самое по Динамо 2 поражение в 5 играх за апрель. Откуда 12 очков взялись???
Почему не тренер Ростова? Потому что Слишкович как раз его и переиграл, причём крупно. Почему не тренер ЛОКО? Так как и здесь личная победа Слишковича. У тренера Ахмата есть 2 поражения кряду, одно из них со счётом 1-7. Балтика также 2 раза проиграла, также и с Уралом, и с Динамо дело обстоит.
Да у Слишковича всего три игры, но нет в них поражений.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:08
Как все просто. Игроки "слили" тренера, и его помощник сразу стал лучшим тренером месяца. Потом его "сольют" и снова надо будет искать нового. Сколько еще нужно ждать, когда этот бардак закончится.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:39
Слишкович нормальный человек, умеет признавать недостатки и замечать достоинства в своей работе, звёзд с неба не хватает. Говорит честно, открыто. Как человек он очень хорошее впечатление оставляет. Как тренер он в матче с Пари НН допустил ряд ошибок и это нужно признать, видится мне он хотел лёгкой победы вторым составом и не смог вовремя перестроить и перенастроить команду, но в его защиту скажу что в Спартаке нет исполнителей которые могут регулярно и успешно вскрывать автобус, состав Спартака больше для контратак и игры на встречных курсах.
a-league
a-league
вчера в 14:28
А если бы Ростов не начал игру со Спартаком с Ф(-3) ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:25
Последняя ничья подпортила
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:23
Просто он хочет быть тренером без ИО
Сп62
Сп62
вчера в 13:21
Для тех, кто не понял. Выбор сделан на контрасте между ПОВЕДЕНИЕМ Абаскаля и Слишковичем. К тому же последний "русско-язычный" и в последнее время очень медийный.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:18
Правильно,поправил дела у Спартака.
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 13:03
А он вынужден шарахаться. То наследие, что оставил ему предшественник- врагу не пожелаешь. Надо создавать другую команду, с другим игровым почерком, ну и готовиться к кубку. Литвинов и Умяров? А что, у тренера богатый выбор игроков? Пока работает с теми, кто в команде, но если, поставит постепенно игру и будут улучшения- возможно, тогда, мы увидим других, новых футболистов в команде, под видение нового тренера... А пока идет работа, поиск новой игры.
lotsman
lotsman ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 13:01
Кто голосовал? Болельщики Спартака.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:53
Ничего не имею против Слишковича....но не пора ли поторопится менеджерам клуба и привести нового философа....а то этот ещё как Каррера как начнёт феерить и куражиться...не остановишь...а нам это надо ???
Не верю что в европах закончились Ваноли-Каттани-Абаскали.....
Давайте ребята...не тяните время...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:52
Лучшим ? А что он сделал ? Судя по тому , как он проводит ротацию и выпускает в основе никакущих Умярова с Литвиновым , то ,создаётся впечатление ,что он хуже даже Абаскаля . Даже рыжий так не шарахался !
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 12:44
спартак набрал за последние 5 туров 8 очков (такие же показатели у урала и локомотива). ростов с балтикой набрали по 9 очков. ахмат и динамо и того больше , по 12 очков. что за неадекват голосовал за тренера месяца ? и по каким показателям его выбрали)))
drug01
drug01
вчера в 12:44
Это ему аванс. Он растёт с каждой игрой
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