Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ

Лучшим тренером апреля в Российской Премьер-Лиге признан исполняющий обязанности рулевого «Спартака» Владимир Слишкович.
По итогам голосования болельщиков и экспертов РПЛ боснийский специалист обошёл Сергея Игнашевича из «Балтики», за которого проголосовало большинство комментаторов канала «Матч Премьер».
Под руководством Слишковича московская команда провела три матча в чемпионате России в прошлом месяце, одержав две победы (над «Ростовом» и «Локомотивом») и один раз сыграв вничью (с ЦСКА).
Слишкович рубит под корень, всю ту мерзость, которую оставил после себя "человек с остановки". Видно ,что Спартак работает в ином направлении, я бы даже сказал, в чем-то, возвращается- в своё Великое и прекрасное прошлое. Но, всё это, пока- черновики, наброски и этюды... Картину маслом- увидим позднее. А пока, пожелаю Слишковичу- удачи, упрямо двигаться вперед, и НИКОГДА не забывать- в каком Великом Клубе, он работает!!!!!!!
Слишкович рубит под корень, всю ту мерзость, которую оставил после себя "человек с остановки". Видно ,что Спартак работает в ином направлении, я бы даже сказал, в чем-то, возвращается- в своё Великое и прекрасное прошлое. Но, всё это, пока- черновики, наброски и этюды... Картину маслом- увидим позднее. А пока, пожелаю Слишковичу- удачи, упрямо двигаться вперед, и НИКОГДА не забывать- в каком Великом Клубе, он работает!!!!!!!