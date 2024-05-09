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Алаба повторил празднование со стулом после выхода «Реала» в финал ЛЧ

вчера, 10:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Реала» Давид Алаба отпраздновал выход команды в финал Лиги чемпионов.

После победы над «Баварией» в ответном матче 1/2 финала (2:1) Антонио Рюдигер взял стул и поднял его над головой, подражая австрийцу, который сделал это после хет-трика Карима Бензема в 1/8 финала ЛЧ сезона 2021/22, а затем подобным образом отпраздновал победу мадридского клуба в турнире.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в предыдущем раунде прошла ПСЖ.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:13, ред.
Мавр(Рюд) тоже по тонкому льду ходит, видно где явно фалит, не успевет,
тот же гол от канадца и в тоже время напролом, вслепую делает чудеса отыгрыша, вот как такое может быть, спасибо!!!
salleeh
salleeh ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 16:40
Чувствует «Пятница» свою ущербность…))
salleeh
salleeh ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:33
Не нужно переводить стрелки, речь идёт про Алабу. Я не одобряю Гнабри и такого поста тоже не было, чтобы про него что-то писать. Если ты не играл и не сделал ничего такого, чтобы твоя новая команда выиграла, не надо выпендриваться больше всех. А то что обидно, так это то, что этот Реал судьи тащат за уши. Бавария то должна была ещё раньше отлететь, тут всё просто, команду лихорадит.
Incredulous
Incredulous ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 13:10
Вот что-то я не помню, чтобы вы взывали к скромности и совести к празднованиям Гнабри, забившего гол в ворота Арсенала. А немец всю свою юношескую карьеру провел за канониров.
Как вы там говорили: "У совести и чести есть срок годности..."
Я понимаю, что в вас играет обида за поражение вашей любимой команды, но это не повод обвинять в этом соперника.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 13:06
Да, Алаба играл до травмы как средний защитник, только с зарплатой в 20 лямов) Может, и повезло, что он выбыл, потому что Начо во второй половине сезона не таким уж фактором был. Но, я думаю, у него все мысли были только о текущем клубе в любом случае)
salleeh
salleeh ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:53
У совести и чести есть срок годности? Скромнее просто нужно быть, тем более, если ты в команде ноль…
Incredulous
Incredulous ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:46
Так что, ему теперь до конца жизни нельзя радоваться победам над Баварией? Тем более, что он не вчера перешёл из Баварии в Реал, а три года назад.
salleeh
salleeh
вчера в 12:36
Алаба забыл наверное какому клубу он мог бы быть благодарен, что его подписал Реал. Хотя Реалу от него пользы ноль. Современные футболисты, в большинстве своем, просто не отдают отчета своим действиям и словам…
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:08
После прочтения заголовка , в котором упоминается стул - моментальная ассоциация - но скажу так - уж "наш" стул всем стулом стул и вряд ли его уже кто то сможет "переплюнуть"...)
shlomo
shlomo
вчера в 11:04
Хороший финал получится.... игра где не будет явного фаворита.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:56
Лишь бы ни как Кокоша со стулом)
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