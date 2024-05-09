Алаба повторил празднование со стулом после выхода «Реала» в финал ЛЧ

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вчера, 10:54

Защитник «Реала» отпраздновал выход команды в финал Лиги чемпионов.

После победы над «Баварией» в ответном матче 1/2 финала (2:1) взял стул и поднял его над головой, подражая австрийцу, который сделал это после хет-трика Карима Бензема в 1/8 финала ЛЧ сезона 2021/22, а затем подобным образом отпраздновал победу мадридского клуба в турнире.