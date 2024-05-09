Алаба повторил празднование со стулом после выхода «Реала» в финал ЛЧ

Защитник «Реала» Давид Алаба отпраздновал выход команды в финал Лиги чемпионов.
После победы над «Баварией» в ответном матче 1/2 финала (2:1) Антонио Рюдигер взял стул и поднял его над головой, подражая австрийцу, который сделал это после хет-трика Карима Бензема в 1/8 финала ЛЧ сезона 2021/22, а затем подобным образом отпраздновал победу мадридского клуба в турнире.
В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в предыдущем раунде прошла ПСЖ.
тот же гол от канадца и в тоже время напролом, вслепую делает чудеса отыгрыша, вот как такое может быть, спасибо!!!
тот же гол от канадца и в тоже время напролом, вслепую делает чудеса отыгрыша, вот как такое может быть, спасибо!!!
Как вы там говорили: "У совести и чести есть срок годности..."
Я понимаю, что в вас играет обида за поражение вашей любимой команды, но это не повод обвинять в этом соперника.
Как вы там говорили: "У совести и чести есть срок годности..."
Я понимаю, что в вас играет обида за поражение вашей любимой команды, но это не повод обвинять в этом соперника.